لبنان

السيد فيصل شكر: دماء الشهداء صانت عزّة لبنان ومعادلة قوته
2025-11-09 13:48
بلال الموسوي - مراسل

أكد نائب مسؤول منطقة البقاع سماحة السيد فيصل شكر في كلمة له خلال إحياء يوم الشهيد في بلدتي الكرك والمعلقة، أن دماء الشهداء هي التي صنعت العزة والكرامة للوطن، ورسّخت معادلة القوة التي تحمي لبنان من أي عدوان.

واستحضر سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين (ع)، وربطها بتضحيات شهداء المقاومة الإسلامية، مشيرًا إلى أن شهادة المقاومين في الكرك والمعلقة وسائر البلدات البقاعية هي امتداد لنهج الحسين في مواجهة الظلم والطغيان.

واختتم السيد شكر كلمته بالتأكيد على الوفاء لدماء الشهداء ومواصلة نهج التضحية الذي صنعته تضحياتهم في الدفاع عن لبنان.

وانطلقت المراسم على وقع عزف الفرقة الموسيقية التابعة للكشاف، حيث أدّت فرقة من الأشبال قسم العهد والولاء، وتخلّل ذلك دخول رمزي لنعش مغطّى براية الحزب، في مشهد مؤثر عبّر عن الوفاء لتضحيات الشهداء ودمائهم الطاهرة.

واختتم الإحياء بمجلس عزاء حسيني أضفى على المناسبة جوًا روحانيًا مهيبًا، تخلله توزيع الورود والشموع على الأضرحة المباركة تكريمًا لأرواح الشهداء، وتأكيدًا على استمرار نهج الوفاء والتضحية.

حزب الله يوم الشهيد البقاع
