فلسطين

2025-11-09 15:00
60

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الاحتلال "الإسرائيلي"  يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الالتحام الأخير مع مجاهديها في مدينة رفح، مؤكدةً أن مقاتليها "يدافعون عن أنفسهم" وأن الاستسلام وتسليم النفس للعدو غير واردين في قاموس الكتائب.

وقالت الكتائب في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية: إنّ الالتحام وقع داخل منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال، ما يجعل "إسرائيل" وحدها مسؤولة عن تداعياته، محذّرةً من محاولات العدوّ تبرير خروقات وقف إطلاق النار بحجج واهية لاستهداف المدنيين والأبرياء في قطاع غزّة.

وطالبت القسام الوسطاء بتحمّل مسؤولياتهم وإيجاد حلول فورية تضمن استمرار وقف إطلاق النار ومنع استغلال ذريعة الخروقات من قبل الاحتلال.

وأشارت الكتائب إلى أن عمليات استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية جرت في ظروف بالغة الصعوبة، مؤكدةً التزامها بما تقتضيه الاتفاقات، لكنّها نبهت إلى أن ما تبقّى من استخراجات يحتاج إلى طواقم ومعدات فنية إضافية لضمان إنجاز المهمّة بأمان واحترام كرامة الشهداء.

وختمت الكتائب بيانها بالتأكيد على أنّ المقاومة مستمرة في الدفاع عن شعبها وأراضيها، وأن خيارات الاستسلام ليست مطروحة أمام من اختاروا درب الجهاد والمواجهة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني كتائب القسام
