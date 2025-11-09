أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، أن "المشروع الأميركي-"الإسرائيلي" يقوم على تفتيت المنطقة وتحويلها إلى كيانات تخدم المصالح التوسعية والأمنية للعدو الصهيوني"، مشيرًا إلى أن لبنان يواجه "تهديدًا وجوديًا" بفعل الضغط السياسي والاعتداءات المتصاعدة الهادفة، وفق قوله، إلى إفراغ الجنوب من أهله ومنع إعادة الإعمار وفرض منطقة عازلة.

وأوضح حمادة خلال لقاء سياسي في بلدة تمنين التحتا أن "الخطر ليس على المقاومة وحزب الله فقط، بل على كلّ حركات المقاومة التي تواجه المشروع الأميركي الساعي للهيمنة على مقدرات المنطقة وإخضاعها". وأضاف أن لبنان أمام "ضغط سياسي وأمني وعسكري كبير"، وأن منسوب الاستهداف سيزداد بهدف دفع لبنان والمقاومة إلى الخضوع للشروط "الإسرائيلية".

وشدد حمادة على أن "التفاوض مع العدوّ ضمن السياق المطروح، وبأسلوب التهويل والتخويف، لا يحمي لبنان وثرواته ولا يضمن السلام والاستقرار، بل يضع لبنان كلّ لبنان في الجيب "الإسرائيلي"".

