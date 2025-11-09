خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس
المقال التالي حزب الله يحيي ذكرى الشهيدين الضيقة ونون في حزين وبعلبك

لبنان

النائب حمادة : التفاوض تحت الإملاءات يقود لبنان إلى الجيب
لبنان

النائب حمادة : التفاوض تحت الإملاءات يقود لبنان إلى الجيب "الإسرائيلي"

2025-11-09 15:10
62
بلال الموسوي - مراسل

123 مقالاً

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، أن "المشروع الأميركي-"الإسرائيلي"  يقوم على تفتيت المنطقة وتحويلها إلى كيانات تخدم المصالح التوسعية والأمنية للعدو الصهيوني"، مشيرًا إلى أن لبنان يواجه "تهديدًا وجوديًا" بفعل الضغط السياسي والاعتداءات المتصاعدة الهادفة، وفق قوله، إلى إفراغ الجنوب من أهله ومنع إعادة الإعمار وفرض منطقة عازلة.

وأوضح حمادة خلال لقاء سياسي في بلدة تمنين التحتا أن "الخطر ليس على المقاومة وحزب الله فقط، بل على كلّ حركات المقاومة التي تواجه المشروع الأميركي الساعي للهيمنة على مقدرات المنطقة وإخضاعها". وأضاف أن لبنان أمام "ضغط سياسي وأمني وعسكري كبير"، وأن منسوب الاستهداف سيزداد بهدف دفع لبنان والمقاومة إلى الخضوع للشروط "الإسرائيلية".

وشدد حمادة على أن "التفاوض مع العدوّ ضمن السياق المطروح، وبأسلوب التهويل والتخويف، لا يحمي لبنان وثرواته ولا يضمن السلام والاستقرار، بل يضع لبنان كلّ لبنان في الجيب "الإسرائيلي"".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني ايهاب حمادة
إقرأ المزيد
المزيد
مروان ضاهر نقيبًا جديدًا للمحامين في طرابلس
مروان ضاهر نقيبًا جديدًا للمحامين في طرابلس
لبنان منذ ساعة
حزب الله يحيي ذكرى الشهيدين الضيقة ونون في حزين وبعلبك
حزب الله يحيي ذكرى الشهيدين الضيقة ونون في حزين وبعلبك
لبنان منذ ساعتين
النائب حمادة : التفاوض تحت الإملاءات يقود لبنان إلى الجيب
النائب حمادة : التفاوض تحت الإملاءات يقود لبنان إلى الجيب "الإسرائيلي"
لبنان منذ ساعتين
شبعا تشيّع الشقيقين الشهيدين كنعان وسط تأكيد على التمسك بخيار المقاومة
شبعا تشيّع الشقيقين الشهيدين كنعان وسط تأكيد على التمسك بخيار المقاومة
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
مروان ضاهر نقيبًا جديدًا للمحامين في طرابلس
مروان ضاهر نقيبًا جديدًا للمحامين في طرابلس
لبنان منذ ساعة
النائب حمادة : التفاوض تحت الإملاءات يقود لبنان إلى الجيب
النائب حمادة : التفاوض تحت الإملاءات يقود لبنان إلى الجيب "الإسرائيلي"
لبنان منذ ساعتين
شبعا تشيّع الشقيقين الشهيدين كنعان وسط تأكيد على التمسك بخيار المقاومة
شبعا تشيّع الشقيقين الشهيدين كنعان وسط تأكيد على التمسك بخيار المقاومة
لبنان منذ 3 ساعات
كتائب القسام: الاحتلال يتحمّل مسؤولية الالتحام بمجاهديها في رفح 
كتائب القسام: الاحتلال يتحمّل مسؤولية الالتحام بمجاهديها في رفح 
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة