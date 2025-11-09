خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله يحيي ذكرى الشهيدين الضيقة ونون في حزين وبعلبك
حزب الله يحيي ذكرى الشهيدين الضيقة ونون في حزين وبعلبك

2025-11-09 15:21
56
بلال الموسوي - مراسل

123 مقالاً

 أحيا حزب الله وأهالي الشهيدين محمد علي الضيقة (جهاد الرضوان) وحسين علي نون الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما، من خلال احتفالين تأبينيين أقيم الأول في حسينية بلدة حزين – القطاع الثامن، والثاني في مدينة بعلبك، بمشاركة حشودٍ من الفعاليات الاجتماعية والبلدية والاختيارية، وحضور عدد من العلماء والمحبين.

في حسينية بلدة حزين، بدأ الاحتفال بتلاوة آياتٍ بيناتٍ من الذكر الحكيم تلاها القارئ موسى الضيقة، تلاها عرض ريبورتاج عن الشهيد محمد علي الضيقة، قبل أن يلقي شقيقه حسين كلمة عائلة الشهيد. وخُتم اللقاء بقراءة مجلس عزاء حسيني لفضيلة الشيخ أبو علي القويق عن روحه الطاهرة وأرواح شهداء المقاومة الإسلامية.

أما في مدينة بعلبك، فقد افتُتح الاحتفال بتلاوةٍ قرآنية، تبعتها كلمة عائلة الشهيد حسين علي نون ألقاها الحاج صقر نون، حيث تطرّق إلى مناقبية الشهيد ووفائه وثبات العائلة على نهج المقاومة. ثم ألقى سماحة الشيخ نبيل أمهز كلمةً ركّز فيها على معاني التضحية والوفاء ورفض الظلم، مؤكّدًا أن دماء الشهداء تحفظ عزّة الأمة وكرامتها.

واختُتم الحفل في بعلبك بقراءة مجلس عزاءٍ حسيني تلاه الشيخ طلال المسمار عن أرواح الشهيد الأقدس والشهيد الهاشمي وشهداء المقاومة، ولا سيّما الشهيد حسين علي نون، قبل أن تُقام مأدبة غداءٍ عن روحه.

حزب الله بعلبك الشهداء
مشاركة