

في ختام الانتخابات النقابية التي جرت اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)،في مقر نقابة المحامين في طرابلس بمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة العامة، فاز المحامي مروان ضاهر بمنصب نقيب المحامين في طرابلس ونبهان حداد عضوًا في النقابة.

وجاء فوز ضاهر بعد منافسة ديمقراطية سادتها أجواء من الهدوء والالتزام، وسط حضور لافت لمختلف المكونات القانونية والسياسية، حيث عبّر المحامون عن تمسكهم بالنهج النقابي المستقل والدور الوطني للنقابة في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان.

وأكد النقيب المنتخب في كلمته بعد إعلان النتائج، أنّ أولويته ستكون تعزيز وحدة الجسم النقابي، وصون استقلالية المهنة، والعمل على تطوير التشريعات بما يحمي مبدأ سيادة القانون ويخدم المتقاضين والمحامين على حد سواء.

