رسالة من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف المداني إلى قيادة أركان كتائب القسام:

الحمدُ لله الذي أكرمنا بالجهاد، وشرَّفنا بالاستشهاد، والصلاةُ والسلام على سيِّد الشهداء وإمام المجاهدين، وعلى آله الأطهار الميامين.

إخواننا الأبطال في قيادة أركان كتائب القسام المجاهدين،

سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته،

تلقَّينا ببالغِ التقدير وعظيمِ الامتنان تعزيتَكم الكريمة التي عبَّرتم فيها عن مشاعركم الصادقة وتعازيكم الأخوية في استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري (رضوان الله عليه).

لقد كانت كلماتُكم المعطَّرة بعبق الوفاء والصدق موضعَ اعتزازٍ كبيرٍ لدينا، تُجسِّد عمقَ الروابط الإيمانية والجهادية التي تربط بيننا، والتي تأسَّست على وحدة الهدف والمصير في مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه العدوانية.

لقد قدَّمتم للعالم أجمع أعظمَ نموذجٍ للصمود الإسلامي، وقدَّمتم الشهادةَ الدامغة على عظمة الإسلام وجدوى الجهاد، وأنَّ الدين الإسلامي لا يقبل الهزيمةَ ولا الهوان، وهزمتم بسلاح الإيمان أقوى إمبراطوريات المال والسلاح والتكنولوجيا، فأذهلتم العالمَ بعزيمتكم، وألجمتم الأعداءَ بصمودكم، وأجبرتموهم على الجنوح إلى المفاوضات بعد أن كانوا يتوهَّمون السيطرةَ والاستئصال.

نحن معكم على العهد والوعد، نُشارككم الفرح بالنصر، ونواسيكم في لحظات الفقد، ونؤكِّد لكم أنَّنا ثابتون على عهدِنا ووعدِنا بالوقوف معكم وإلى جانبكم مهما بلغت التضحيات، وأنَّنا نُراقب التطوُّرات عن كثب، ونُعلن أنَّه إذا استأنف العدوُّ عدوانَه على غزَّة، فسنعود إلى عملياتِنا العسكرية في عمق الكيان الصهيوني، وسنعيد حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

وتقبَّلوا منَّا خالصَ التقدير والامتنان، واللهُ مولانا، نِعمَ المولى ونِعمَ النصير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

اللواء الركن/

يوسف حسن المداني

رئيس هيئة الأركان العامة

