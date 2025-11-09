خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

شهيدٌ في غارة
لبنان

شهيدٌ في غارة "إسرائيلية" على سيارة في بلدة حومين الفوقا قضاء النبطية

2025-11-09 20:45
44

فيما تتكثّف الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، استشهد مواطن مساء اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، إثر غارة "إسرائيلية" على سيارة في بلدة حومين الفوقا قضاء النبطية، وفق ما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

كما تحدّثت أنباء عن سقوط مُحلِّقة "إسرائيلية" في بلدة راميا الجنوبية.

وكان قد استشهد مواطن صباح اليوم أيضًا جراء غارة نفذتها مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت مركبة من نوع "بيك أب" بين بلدتي الصوانة وخربة سلم في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

