في أجواء يوم شهيد حزب الله، ووفاءً لدماء المجاهدين الذين صنعوا بتضحياتهم مجد المقاومة، أحيت بلدات الخريبة والكنيسة وريحا والخضر ووادي الصفا سلسلة من الفعاليات التكريمية والاستذكارية التي عبّرت عن التمسك بنهج الشهداء واستمرار المسيرة.

ففي بلدة الخريبة، أقام حزب الله وأهالي البلدة ذكرى أسبوع فقيد الجهاد والمقاومة الحاج محمد خليل محمد (أبو خليل)، بحضور نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، وعدد من العلماء ورؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات الاجتماعية وحشد من أبناء المنطقة. وألقى السيد فيصل شكر كلمة تناول فيها سيرة الفقيد ومسيرته في ميادين المقاومة، مؤكداً الثبات على درب الشهداء والمجاهدين، واختتمت المناسبة بمجلس عزاء حسيني ألقاه الشيخ حسين قصاص.

وفي بلدة الكنيسة، أحيت شعبتا الكنيسة وريحا الذكرى السنوية الأولى لشهداء "على طريق القدس" في حسينية الإمام الحسين (ع)، بحضور رئيس بلدية الكنيسة الأستاذ خضر علي داوود زعيتر وعدد من المخاتير والفعاليات الدينية والاجتماعية. وألقى إمام البلدة الشيخ كرار زعيتر كلمة من وحي المناسبة أكّد فيها أنّ دماء الشهداء ستبقى منارة للأجيال في مسيرة المقاومة، تلاها مجلس عزاء حسيني بصوت الشيخ محمد مهدي رعد.

أما في بلدة الخضر، فقد نظّمت الشعبة معرض "إرث الشهداء" في ساحة البلدة، بمشاركة فعاليات حزبية وبلدية واختيارية وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي. افتتح المعرض الدكتور بلال اللقيس الذي ألقى كلمة مؤثرة عن عظمة الشهداء وصبر عوائلهم، مؤكداً أن جهادهم وصمودهم حالا دون تمكّن العدو من اختراق أرض الوطن. واختُتمت الفعالية بزيارة أضرحة الشهداء وقراءة الفاتحة لأرواحهم الطاهرة.

وفي بلدة وادي الصفا (الجمالية)، أقامت الشعبة حفلاً تأبينياً في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهدين جواد محمد الحسن (عبدالله) وعلي محمد جمال الدين (حيدر علي)، بحضور حشد من الأهالي وعدد من العلماء والفعاليات البلدية والاجتماعية. استُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عُرض "ريبورتاج" خاص عن الشهيدين، تلاه النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله. وألقى سماحة الشيخ نبيل أمهز كلمة حزب الله بالمناسبة، واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ محمد رعد.

وهكذا توزّعت فعاليات يوم الشهيد على عدد من بلدات البقاع، تأكيداً على عمق العلاقة بين الناس والمقاومة، وتجديداً للعهد على مواصلة طريق العزة والكرامة الذي خطّه الشهداء بدمائهم الزكية.

