موقع العهد الاخباري

فلسطين

حماس تدين زيارة رئيس الاحتلال الإفريقية وتدعو لمقاطعة
فلسطين

حماس تدين زيارة رئيس الاحتلال الإفريقية وتدعو لمقاطعة "إسرائيل"

2025-11-09 22:22
52

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية – حماس

إن الزيارة المُزمَعة لرئيس كيان الاحتلال الفاشي إلى كلٍّ من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تمثّل محاولة صهيونية لاختراق المواقف الإفريقية الأصيلة الداعمة لحق شعبنا في الحرية وإزالة الاحتلال.

كما أن استقبال مجرم حرب ملطّخة يديه بدماء الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، يُعَدُّ مشاركة فعلية في تبييض صفحة الاحتلال، وتطبيعًا مع جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة، ولا تزال آثارها ومفاعيلها مستمرة بفعل تنكّر الاحتلال لالتزاماته واستمراره في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

تدعو حركة حماس كل دول العالم إلى تعزيز مقاطعة كيان الاحتلال الفاشي وقادته الإرهابيين، كما تدعو دول القارة الإفريقية خاصّة، إلى رفض هذه العلاقات، ومواصلة دورها التاريخي المناهض للظلم والاستعمار، والذي يمثل الاحتلال الصهيوني الفاشي أبشع صوره وأكثرها دموية ووحشية.

الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس
