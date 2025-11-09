خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-11-09 22:51
57

سلّمت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، الصليب الأحمر الدولي جثة الضابط في "الجيش" الإسرائيلي هدار غولدن، الذي أُسر في رفح خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.

وأعلنت حكومة الاحتلال تسلّمها الرفات، وبعد إجرائها فحوصات الطب الشرعي أكدت هويته.

وكانت القسّام، قد أكّدت في وقت سابق أنّ عملية التسليم تأتي في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، موضحةً أنّها سلّمت طواقم الصليب الأحمر جثة الضابط الذي تمّ العثور عليه أمس السبت في مسار أحد الأنفاق بمخيم "يبنا" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان غولدن، وهو ضابط في لواء "غفعاتي"، قد أُسر خلال المعارك البرية في رفح في آب/أغسطس 2014، في أثناء عملية "العصف المأكول"، وفشلت أجهزة الاحتلال العسكرية والاستخبارية منذ ذلك الحين في الوصول إلى مكانه أو استعادته بالقوة على الرغم من المحاولات المتكرّرة على مدى 11 عاماً، وظلّ مصير الضابط الأسير مجهولاً منذ ذلك الحين ولم يعرف إن كان حياً أم ميتاً، وهو ما يسجّل كانتصار إضافي للمقاومة الفلسطينية.

وفي دلالة على حجم الإخفاق "الإسرائيلي"، نشر الإعلام الإسرائيلي صوراً لعمليات حفر نفّذتها قوات الاحتلال خلال الصيف الماضي في النفق الذي أُسر فيه غولدن، من دون أن تتمكّن من العثور عليه.

