خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس
المقال التالي أنصار الله لـ"العهد": القوة هي الحلّ لمواجهة الخطر الصهيوني

منوعات

سحابتان من البلازما الشمسية تتجهان نحو الأرض وتوقعات بعواصف مغناطيسية معتدلة
منوعات

سحابتان من البلازما الشمسية تتجهان نحو الأرض وتوقعات بعواصف مغناطيسية معتدلة

2025-11-10 09:57
105

أعلن مختبر علم الفلك الشمسي في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن سحابتين من البلازما الشمسية تتجهان نحو الأرض هذا الأسبوع، مرجحًا أن تتسببا في عواصف مغناطيسية معتدلة التأثير.

وأوضح المختبر أن التوقعات تستند إلى نموذج علمي يعتمد على حسابات دقيقة لحركة الرياح الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، مشيرًا إلى أن تأثير هاتين السحابتين سيمتد حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وبحسب البيان، فإن السحابة الأولى تشكّلت عقب توهج شمسي من الفئة M1.7 سُجِّل في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ورغم ضعف التوهج نسبيًا، يُتوقع أن يسبب عاصفة مغناطيسية من الفئة G2 خلال النصف الأول من اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي عاصفة متوسطة الشدة قد تؤثر على أنظمة الملاحة وشبكات الكهرباء في بعض المناطق.

أما السحابة الثانية، فقد نتجت عن انبعاث كتلي إكليلي كبير أعقب توهجًا شمسيًا أقوى. وتشير الحسابات إلى أن الجزء الأكثر كثافة من هذا الانبعاث اتجه شمالًا لحظة انفصاله عن سطح الشمس، ما يعني أنه لن يصطدم مباشرة بالأرض، بل سيمر فوقها. ومع ذلك، تبقى هناك احتمالات لتأثيرات جيومغناطيسية قد تصل إلى الفئة G2 أو في أقصى الحالات إلى الفئة G3، وهي عاصفة قوية نسبيًا، فيما لا تزال التقييمات النهائية قيد الدراسة.

ويتوقع العلماء أن تصل آثار الانبعاث الثاني إلى الأرض في وقت متأخر من يوم غدٍ الثلاثاء، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدين أن المراقبة ستستمر لمتابعة أي تغيرات محتملة في النشاط الشمسي خلال الأيام المقبلة.

الكلمات المفتاحية
الكهرباء الشمس الطاقة الشمسية
إقرأ المزيد
المزيد
سحابتان من البلازما الشمسية تتجهان نحو الأرض وتوقعات بعواصف مغناطيسية معتدلة
سحابتان من البلازما الشمسية تتجهان نحو الأرض وتوقعات بعواصف مغناطيسية معتدلة
منوعات منذ 3 ساعات
إيران تنتج أحد أعقد أدوية سرطان الدم عالميًا وتخفض تكلفته 95%
إيران تنتج أحد أعقد أدوية سرطان الدم عالميًا وتخفض تكلفته 95%
منوعات منذ يوم
"يوتيوب" تحذف 700 مقطع يوثق انتهاكات الجيش الصهيوني
منوعات منذ يومين
صناعة التنور في الموصل: حرفة فنية تراثية من الاجداد للأبناء
صناعة التنور في الموصل: حرفة فنية تراثية من الاجداد للأبناء
منوعات منذ 6 أيام
مقالات مرتبطة
سحابتان من البلازما الشمسية تتجهان نحو الأرض وتوقعات بعواصف مغناطيسية معتدلة
سحابتان من البلازما الشمسية تتجهان نحو الأرض وتوقعات بعواصف مغناطيسية معتدلة
منوعات منذ 3 ساعات
الحكومة ترخص لـ
الحكومة ترخص لـ"ستارلينك" برغم التحفظات.. وتعيّن هيئتي تنظيم الكهرباء والاتصالات
لبنان منذ شهر
مسؤول إيراني: بدء تعاون وثيق مع الشركات الصينية في مجال الطاقة
مسؤول إيراني: بدء تعاون وثيق مع الشركات الصينية في مجال الطاقة
إيران منذ شهرين
كيف يتهرّب وزير
كيف يتهرّب وزير "القوات" من مسؤوليته؟
نقاط على الحروف منذ شهرين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة