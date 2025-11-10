خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الانتخابات العراقية: إقبال كثيف للعسكريين في التصويت الخاص
الانتخابات العراقية: إقبال كثيف للعسكريين في التصويت الخاص

2025-11-10 11:38
أنجزت السلطات العراقية، يوم أمس اليوم الأول للانتخابات التشريعية والخاص بتصويت العسكريين، لاختيار أعضاء الدورة البرلمانية السادسة منذ العام 2003. التصويت جرى في أكثر من 800 مركز انتخابي يضم نحو 4500 محطة موزعة في عموم البلاد.

عدد الناخبين العسكريين المسجلين يقدر بنحو مليون و300 ألف و859، ويتوزعون على 597 ألفا و453 لوزارة الداخلية، و298 ألفا و54 لوزارة الدفاع، و128 ألفا و127 لهيئة الحشد الشعبي، و124 ألفا و312 لوزارة داخلية إقليم كردستان، و145 ألفا و907 لوزارة البيشمركة، و18 ألفا و410 لجهاز مكافحة الإرهاب، و1596 لهيئة المنافذ الحدودية.

هذا؛ وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 82 %. وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، في مؤتمر صحفي، إن: "المفوضية وقفت علي مسافة واحدة من جميع المرشحين خلال التصويت الخاص"، مبيّنًا أن: "عدد المصوتين الكلي للتصويت الخاص تجاوز مليونًا و100 ألف ناخب أمني"، وأكد أن "نسبة المشاركة بالتصويت الخاص بلغت82%".

بدوره، أشاد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول الركن الدكتور قيس المحمداوي، يوم أمس الأحد، بدور هيئة الحشد الشعبي في التصويت الخاص لانتخابات 2025، مؤكدًا أن دوره كان مميّزًا جدًا.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي إن: "الحشد الشعبي شريك أساسي في تأمين العملية الانتخابية، وهو موجود في الاحتياط ومسك القواطع والعمليات الاستباقية"، موضحًا أن: "دور الحشد الشعبي في التصويت الخاص كان مهمًا وأساسيًا ومميزًا جدًا". كذلك سيتوجه الناخبون، يوم غدٍ الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع في التصويت العام.

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحًا، منهم 5 آلاف و496 رجلًا وألفان و247 امرأة. ويحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوًا في مجلس النواب، والذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

