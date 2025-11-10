أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية الإمام الحسن (ع) في بلدة العين، أنّ "المقاومة جاهزة وثابتة في وجه أشكال التهويل كلها".

وقال النائب حمادة: "في ذروة التهويل خرجنا بالكتاب المفتوح لنقول لـ"الإسرائيلي"، ورغم كل تهويلك، ولمن في الداخل اللبناني، إننا في المقاومة جاهزون ثابتون، وسنواجه هذا العدو ولو بأظافرنا، ولو كان مع أحدنا خشبة. لن نُسلِّم تسليم العبيد، ولا نُقِرُّ له إقرار الأذلاء".

كلام حمادة جاء في كلمة ألقاها خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السعيدين حسن جمال شعيب وحسنين إيمان شعيب، بحضور فعاليات علمائية واجتماعية وبلدية وحزبية، إضافة إلى عائلتَي الشهيدين.

وتخلل الاحتفال كلمات وجدانية، أكدت مجتمعة على دور الشهداء وتضحياتهم، وعلى الثبات في نهج المقاومة.

الكلمات المفتاحية