كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أولي البأس
النائب حمادة: المقاومة جاهزة وثابتة في وجه أشكال التهويل كلها
النائب حمادة: المقاومة جاهزة وثابتة في وجه أشكال التهويل كلها

2025-11-10 12:16
67

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية الإمام الحسن (ع) في بلدة العين، أنّ "المقاومة جاهزة وثابتة في وجه أشكال التهويل كلها". 

وقال النائب حمادة: "في ذروة التهويل خرجنا بالكتاب المفتوح لنقول لـ"الإسرائيلي"، ورغم كل تهويلك، ولمن في الداخل اللبناني، إننا في المقاومة جاهزون ثابتون، وسنواجه هذا العدو ولو بأظافرنا، ولو كان مع أحدنا خشبة. لن نُسلِّم تسليم العبيد، ولا نُقِرُّ له إقرار الأذلاء".

كلام حمادة جاء في كلمة ألقاها خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السعيدين حسن جمال شعيب وحسنين إيمان شعيب، بحضور فعاليات علمائية واجتماعية وبلدية وحزبية، إضافة إلى عائلتَي الشهيدين.

وتخلل الاحتفال كلمات وجدانية، أكدت مجتمعة على دور الشهداء وتضحياتهم، وعلى الثبات في نهج المقاومة.

 

لبنان حزب الله الشهداء ايهاب حمادة
