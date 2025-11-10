شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين (10 تشرين الثاني 2025)، حملات دهم واعتقالات خلال اقتحامها لعدد من مدن وبلدات الضفّة الغربية المحتلة.

في شمال الضفّة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، خمسة مواطنين من محافظة نابلس، حيث داهمت عدة منازل في حيّ خلة الايمان، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: يزن جابر، عصام جابر، أحمد جابر، وطارق جابر.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واعتقلت محمد خطاطبة، عقب مداهمة منزله.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجرًا ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، خلال اقتحام منازل والعبث بمحتوياتها، في عدة بلدات وقرى غرب المدينة.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت قرية دير أبو مشعل، واعتقل الطفل أمير عبد المنعم عطا (16 عامًا)، فيما اعتقلت المواطن خلدون محمد حسين عبد الله من بلدة بيت لقيا، ومصعب بدر خلال اقتحام قرية خربثا المصباح.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا، غرب رام الله، من دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي قلقيلية، اعتقلت القوات "الإسرائيلية" الشاب عفان منصور بعد أن داهمت منزله وفتشته، في حي الكلية الإسلامية، وذلك حين اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي.

أما في جنوب الضفّة، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من مدينة الخليل، وبيت أمر شمالًا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت المواطن عبد الله الهشلمون من حيّ خلة حاضور، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وذكر الناشط الإعلامي، في بلدة بيت أمر، محمد عوض أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في حيّ عصيدة في البلدة، وفتشتها، وعاثت بمحتوياتها خرابًا، واعتقلت الطالب الجامعي أحمد عفيف عمر أخليل (22 عامًا)، والشابين محمود حسين محمود العلامي (20 عامًا)، ومحمد خالد محمود العلامي (21 عامًا).

كما نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

هذا؛ واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابًا من قرية عابود، بعد أن داهمت عددًا من المنازل وفتّشها، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية داخل القرية، كما المدخل الرئيس لبلدة سنجل، شمال رام الله، ما اضطرّ الأهالي إلى سلوك طرق ترابية بديلة للوصول إلى منازلهم، في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة منذ ساعات.

كذلك نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية قرب ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وأوقفت المركبات ودققت في هويات ركابها.

