يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة عابرة في الذاكرة، هو يوم الوفاء للعطاء الأسمى، ويوم العز للذين صنعوا بدمائهم مجد الأمة وكرامتها. إحياء هذا اليوم هو تجديد للعهد مع الشهداء، نستحضر فيه معنى التضحية في أبهى صورها، ونقف إجلالًا أمام أولئك الذين قدّموا أرواحهم لتبقى راية الحق مرفوعة.

التحضيرات، في مجمع سيد الشهداء (ع)، مستمرة، استعدادًا لاستقبال الذكرى السنوية التي نستحضر فيها التضحيات، ونجدد فيها القيم التي بُني عليها النصر.

عن هذه الاستعدادات، يتحدث المسؤول الإعلامي لمنطقة بيروت الحاج محمد كريم، مشيرًا إلى أن مهرجان يوم الشهيد يقام، يوم غد الثلاثاء في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني في مجمع سيد الشهداء (ع)، في الرويس. هذا المكان الذي يحمل في طياته قدسيّةً خاصة، وقد احتضن أعدادًا كبيرة من الشهداء الذين روت دماؤهم درب الكرامة، غير أن يوم الشهيد هذا العام يختلف، إذ يُقام من دون سيد المجمع، لكن روحه حاضرة، وصوته ما يزال يتردّد في أرجاء المكان، شاهدًا على صدق العهد وثبات المسير.

وفي حديثه لموقع "العهد"، يوضح كريم أن يوم الشهيد سيُحيى في عدد من المناطق بالتزامن مع المهرجان الذي سيقام في بيروت، حيث سيُفتتح المهرجان بتلاوة ابن شهيد آيات من القرآن الكريم، في فقرة تعبر عن استمرار النهج الذي سلكه آباؤهم. وسيُقدم في المناسبة نشيدان مستوحيان من روحية الشهادة والانتصار، ويُختتم بكلمةٍ للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم.

التحضيرات جارية على قدم وساق، على ما يورد كريم، لافتًا إلى أن شعار هذا العام "عندما نُستشهد ننتصر" يشير إلى أننا منتصرون ما دمنا على هذا الطريق، سواء بقينا أحياء أم ارتقينا شهداء.

ويقول في هذا السياق: "إن يوم الشهيد هذا العام يحمل خصوصيّةً كبيرة، فقد أثبت حزب الله بالقول والفعل أن الجميع يقدم نفسه في سبيل هذا النهج، ويواصل المسيرة من دون تردد، من الأمين العام إلى أصغر مجاهد وطفل"، مشددًا على أنه إنجاز لا يُقاس بالعقل، بل يُفهم بالإيمان واليقين.

ويرى كريم أن إقامة مهرجان يوم الشهيد هو أقل ما يمكننا أن نقدمه إحياء لذكرى الشهداء ووفاءً لهم.

الكلمات المفتاحية