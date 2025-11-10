وجّه عضو الكنيست عمّيت هاليفي (الليكود) اليوم انتقادًا لاذعًا لسياسة الحكومة في غزة، مؤكدًا أن حركة حماس لم تضعف منذ اندلاع القتال، بل ازدادت قوة.

وفي مقابلة مع إذاعة 103FM، قال هاليفي: "أمام هذا العدو يجب أن نضع معادلات مختلفة تمامًا. كل من يتحلى بالصدق مع نفسه يعلم أن حماس اليوم في أوج قوتها".

وسخر هاليفي من تصريحات وزير الحرب يوآف غالنت، الذي قال إنه وجّه الجيش "الاسرائيلي" لتدمير جميع الأنفاق في القطاع، مضيفًا: "معذرة، لولا أن الأمر مأساوي لكان مهزلة. كل جندي في الاستخبارات يعلم أن حماس أعادت خلال الأسبوعين الأخيرين، وبوتيرة جنونية، ترميم جميع أنفاقها. الصناعات العسكرية التابعة لحماس تعمل بأقصى طاقتها".

وفي المقابلة، تطرّق أيضًا إلى قضية الضابط هدار غولدين، الذي ما زالت جثته لدى حركة حماس في غزة منذ عام 2014، قائلًا: "أتمنى أن يكون الأسلوب الذي اتُّبع في الماضي المتمثل في استمرار إدخال البضائع ومنح التسهيلات الإنسانية بينما جنديّنا ما زال هناك، قد انتهى، لكنني لست واثقًا إطلاقًا من أن هذا هو الوضع الحالي"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "إسرائيل" ما زالت تدفع ثمن ضعفها السياسي، خاتمًا كلماته برسالة حادة للحكومة: "هل يلزم جواز سفر أمريكي للدخول إلى "كريات جات"؟ نحن بحاجة إلى الطريق البسيط لحماية أنفسنا بأنفسنا. لا أحد غيرنا سيفعل ذلك نيابةً عنا، لا الأميركيون، ولا الأذربيجانيون، ولا الباكستانيون".

