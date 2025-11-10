أكَّد وزيرُ الصحة الدكتور ركان ناصر الدين على دور المستشفيات الحكومية في لبنان، وقال: "لطالما ظُلِمت المستشفياتُ الحكومية، ولم تكن لها القدرةُ المادية في لبنان لتُكمِل، واليوم نعيد النبض فيها، ومَن أحسنُ مِن أبناء البلد ليعيد النبض فيها؟ الشكرُ للدكتور عباس شكر الذي آمن بالفكرة ونفّذها ضمن سلسلة مشاريعَ نعلن عنها تباعًا، واحدًا تلو الآخر".

كلام ناصر الدين جاء خلال تفقده حالةَ عشرين مريضًا أُجريت لهم عملياتُ جراحةٍ عظميةٍ عبر فريقٍ طبيٍّ أميركيٍّ يترأّسه طبيبُ العظام الدكتور حسين درويش في المستشفى الحكومي في بعلبك.

وأضاف: "لقد كنتُ طبيبًا في تورونتو، وأشعر كيف ننتظر مساعدة اللبنانيين. هذا الإنماءُ الوطني بدأ من الدكتور درويش وكلّ الفريق. هذا العملُ ينمّ عن إنسانيةٍ مطلقةٍ وعن حسٍّ وطنيٍّ وإنسانيٍّ رفيع. قدموا إلى لبنان لإجراء عملياتٍ مجانيةٍ لأبناء وطنهم، وهي فكرةٌ ننحني أمامها. الاغترابُ اللبناني غنيٌّ جدًا وفيه طاقاتٌ يهمّنا الاستفادةُ منها. ونحن في وزارة الصحة بدأنا بأفكارٍ فردية، وإن شاء الله تستمر الجهود".

وأعلن وزير الصحة "عن افتتاح مركز أركان السبلاني قريبًا. ونحن كوزارةٍ كنّا قد وعدنا باستلام معداتٍ طبيةٍ جديدة، وقد وجدنا جهاز الـ128-slices CT-Scan الأحدثَ على الإطلاق في هذا المركز. إن شاء الله نفتتحه قريبًا، ليس هذا فقط، بل تباعًا واحدةً خلف الأخرى: الرنينُ المغناطيسي، والـPET-Scan، والأهم قسمُ تمييل القلب على الطريق".

وأضاف: "وغسيلُ الكلى أيضًا، مشروعُ تقديم 16 ماكينةً لخدمة الناس. وعلينا أن نتكاتف جميعًا لبناء لبنان، وإعطاء الصورة النموذجية، فالمبادراتُ الفردية تتراكم لتصبح إنجازًا كاملًا".

وأكد ناصر الدين أنّ الأطباء سيُجرون عملياتٍ إضافيةً في النبطية، ودعا كلَّ الأطباء اللبنانيين إلى المبادرة ضمن أطرٍ بنّاءةٍ تقوم بها بعضُ الجمعيات، وقال: "كلّ من يرغب بمساعدة بلده أهلًا وسهلًا".

