العدو يشنُّ غارات جنوبًا وبقاعًا.. وشهيدٌ جراء استهدافه في البيسارية 

2025-11-10 14:58
87

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية منذ صباح اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك صارخ للسيادة اللبنانية.

واستشهد مواطن لبناني نتيجة غارة نفذتها طائرة مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت سيارته على أوتوستراد البيسارية في قضاء صيدا، جنوبي لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وشنَّ الطيران الحربي الصهيوني غارات على منطقة المحمودية جنوبي لبنان، وغارتين على السلسلة الشرقية، إحداهما على أطراف النبي شيت، والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا.

هذا واندلعت حرائق في جرود النبي شيت في السلسلة الشرقية نتيجة الغارات الصهيونية على المنطقة.

كما أغار الطيران الحربي الصهيوني على منطقة الجرمق جنوبي لبنان.

كذلك شنَّ طيران العدو المُسيّر غارة على سيارة في مدينة الهرمل بالبقاع الشمالي.

واستهدف مُسيّرة "إسرائيلية" أرضًا مفتوحة في منطقة الضهور عند خراج بلدة الحميري في قضاء صور، من دون وقوع إصابات.

ونفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم، تفجيرين كبيرين استهدفا مباني في الحي الشرقي من بلدة حولا جنوب لبنان، وأسفر الاعتداء عن دمار واسع في المنطقة المستهدفة.

وخلال النهار، خرق طيران العدو المُسيّر الأجواء اللبنانية، وحلَّق في أجواء قرى وبلدات شمال شرق صور وخصوصًا البلدات الواقعة على طول ضفتي الليطاني من القاسمية وصولاً حتى طيرفلسيه، على علو منخفض، كما حلَّق فوق العاصمة بيروت.

