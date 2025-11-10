خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي النائب الحاج حسن: ثابتون على نهج الشهداء ولن نُغيِّر تحت الضغط

لبنان

المقداد: لن نقبل بأي تفاوض ينتقص من قوتنا أو من حق لبنان في الدفاع عن نفسه
لبنان

المقداد: لن نقبل بأي تفاوض ينتقص من قوتنا أو من حق لبنان في الدفاع عن نفسه

2025-11-10 16:58
43

شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب علي المقداد، على أنّ الحديث المتداول حول مفاوضات مع العدو "الإسرائيلي" يتمّ بضغط دولي متعدد المصادر، قائلًا: "اليوم يُحكى عن مفاوضات، يأتي المصري من جهة والفرنسي من جهة أخرى، ومعهما الأميركي وغيره لإقناع لبنان بالذهاب إلى طاولة المفاوضات، والسؤال: على أي أساس؟".

وجاء كلام المقداد خلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم في حسينية بلدة النبي عثمان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد علي بهجات سيف الدين، بحضور فعاليات حزبية واجتماعية وعلمائية وعوائل الشهداء.

وتساءل المقداد: "هل المطلوب أن نذهب مجبرين مستسلمين إلى طاولة المفاوضات التي يريدها العدو "الإسرائيلي" والأميركي؟" مؤكدًا أنّ الهدف من تلك الضغوط هو دفع لبنان إلى توقيع ما يشبه الاستسلام عبر التخلي عن سلاح المقاومة وقوة لبنان.

وختم بالتأكيد: "هذا لن يكون، ولن نقبل بأي تفاوض ينتقص من قوتنا أو من حق لبنان في الدفاع عن نفسه".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله النائب علي المقداد
إقرأ المزيد
المزيد
بيرم من المروانية: دماء الشهداء صمام أمان لبنان ودرع كرامته وعزته
بيرم من المروانية: دماء الشهداء صمام أمان لبنان ودرع كرامته وعزته
لبنان الآن
النائب الحاج حسن: ثابتون على نهج الشهداء ولن نُغيِّر تحت الضغط
النائب الحاج حسن: ثابتون على نهج الشهداء ولن نُغيِّر تحت الضغط
لبنان منذ 7 دقائق
المقداد: لن نقبل بأي تفاوض ينتقص من قوتنا أو من حق لبنان في الدفاع عن نفسه
المقداد: لن نقبل بأي تفاوض ينتقص من قوتنا أو من حق لبنان في الدفاع عن نفسه
لبنان منذ 22 دقيقة
الرئيس عون من بلغاريا: المسار
الرئيس عون من بلغاريا: المسار "التفاوضي" يجب أن يترافق مع وقف الاعتداءات
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بيرم من المروانية: دماء الشهداء صمام أمان لبنان ودرع كرامته وعزته
بيرم من المروانية: دماء الشهداء صمام أمان لبنان ودرع كرامته وعزته
لبنان الآن
النائب الحاج حسن: ثابتون على نهج الشهداء ولن نُغيِّر تحت الضغط
النائب الحاج حسن: ثابتون على نهج الشهداء ولن نُغيِّر تحت الضغط
لبنان منذ 7 دقائق
المقداد: لن نقبل بأي تفاوض ينتقص من قوتنا أو من حق لبنان في الدفاع عن نفسه
المقداد: لن نقبل بأي تفاوض ينتقص من قوتنا أو من حق لبنان في الدفاع عن نفسه
لبنان منذ 22 دقيقة
الرئيس عون من بلغاريا: المسار
الرئيس عون من بلغاريا: المسار "التفاوضي" يجب أن يترافق مع وقف الاعتداءات
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة