شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب علي المقداد، على أنّ الحديث المتداول حول مفاوضات مع العدو "الإسرائيلي" يتمّ بضغط دولي متعدد المصادر، قائلًا: "اليوم يُحكى عن مفاوضات، يأتي المصري من جهة والفرنسي من جهة أخرى، ومعهما الأميركي وغيره لإقناع لبنان بالذهاب إلى طاولة المفاوضات، والسؤال: على أي أساس؟".

وجاء كلام المقداد خلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم في حسينية بلدة النبي عثمان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد علي بهجات سيف الدين، بحضور فعاليات حزبية واجتماعية وعلمائية وعوائل الشهداء.

وتساءل المقداد: "هل المطلوب أن نذهب مجبرين مستسلمين إلى طاولة المفاوضات التي يريدها العدو "الإسرائيلي" والأميركي؟" مؤكدًا أنّ الهدف من تلك الضغوط هو دفع لبنان إلى توقيع ما يشبه الاستسلام عبر التخلي عن سلاح المقاومة وقوة لبنان.

وختم بالتأكيد: "هذا لن يكون، ولن نقبل بأي تفاوض ينتقص من قوتنا أو من حق لبنان في الدفاع عن نفسه".

