أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسين الحاج حسن" أن بعض القوى السياسية في الداخل تعمل على تجريد لبنان من عناصر قوته، فيما تصمت أمام الإهانات التي يوجهها العدو الصهيوني أو المبعوث الأميركي .

وفي كلمتين له، خلال احتفالين تكريميين في أجواء يوم الشهيد في بلدتَي رومين وبنعفول قال الحاج حسن: "يريدون سلب لبنان قوته التي صنعها بدماء أبنائه، فيما لا نراهم يتحركون أمام العدو أو من يهين سيادتنا، لكننا ثابتون على عقيدتنا ودين محمد (ص) وولائنا لآل البيت (ع) ولقائدنا المفدى الإمام علي الخامنئي، ولن نبدّل تحت أي ضغط."

وشدد الحاج حسن على أن الاعتراف بالعدو الإسرائيلي مرفوض مهما بلغت الضغوط، مضيفاً: "لو اعترف سبعة مليارات إنسان بإسرائيل، نحن لن نعترف بهذا الكيان الغاصب."

وفي حديثه عن الشهداء، أكد أن هؤلاء الأبطال هم الذين صنعوا الكرامة الوطنية، وحرّروا الأرض من الاحتلال، وصانوا السيادة بالدم والتضحيات.

وقال: لولا الشهداء لما بقي وطن ولا سيادة ولا كرامة، فهم الذين أسّسوا لمعادلة الردع وجعلوا لبنان قوياً بعزة المقاومة."

وأضاف، أن يوم الشهيد ليس مجرد ذكرى بل هو تجديد للعهد والبيعة، وهو تأكيد على أن المقاومة ستبقى وفية لدماء الشهداء ولعائلاتهم، سائرة على دربهم في مواجهة كل التحديات.

وختم قائلاً: "في يوم الشهيد، نجدد العهد والوفاء، ونؤكد أننا باقون على خط الشهداء ونهج المقاومة، لا نتراجع ولا نحيد مهما اشتدت الضغوط."

الكلمات المفتاحية