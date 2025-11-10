خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي بيرم من المروانية: دماء الشهداء صمام أمان لبنان ودرع كرامته وعزته

لبنان

النائب الحاج حسن: ثابتون على نهج الشهداء ولن نُغيِّر تحت الضغط
لبنان

النائب الحاج حسن: ثابتون على نهج الشهداء ولن نُغيِّر تحت الضغط

2025-11-10 17:13
91

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب حسين الحاج حسن" أن بعض القوى السياسية في الداخل تعمل على تجريد لبنان من عناصر قوته، فيما تصمت أمام الإهانات التي يوجهها العدو الصهيوني أو المبعوث الأميركي .

 وفي كلمتين له، خلال احتفالين تكريميين في أجواء يوم الشهيد في بلدتَي رومين وبنعفول قال الحاج حسن: "يريدون سلب لبنان قوته التي صنعها بدماء أبنائه، فيما لا نراهم يتحركون أمام العدو أو من يهين سيادتنا، لكننا ثابتون على عقيدتنا ودين محمد (ص) وولائنا لآل البيت (ع) ولقائدنا المفدى الإمام علي الخامنئي، ولن نبدّل تحت أي ضغط."

وشدد الحاج حسن على أن الاعتراف بالعدو الإسرائيلي مرفوض مهما بلغت الضغوط، مضيفاً: "لو اعترف سبعة مليارات إنسان بإسرائيل، نحن لن نعترف بهذا الكيان الغاصب."

وفي حديثه عن الشهداء، أكد أن هؤلاء الأبطال هم الذين صنعوا الكرامة الوطنية، وحرّروا الأرض من الاحتلال، وصانوا السيادة بالدم والتضحيات.

وقال: لولا الشهداء لما بقي وطن ولا سيادة ولا كرامة، فهم الذين أسّسوا لمعادلة الردع وجعلوا لبنان قوياً بعزة المقاومة."

وأضاف، أن يوم الشهيد ليس مجرد ذكرى بل هو تجديد للعهد والبيعة، وهو تأكيد على أن المقاومة ستبقى وفية لدماء الشهداء ولعائلاتهم، سائرة على دربهم في مواجهة كل التحديات.

وختم قائلاً: "في يوم الشهيد، نجدد العهد والوفاء، ونؤكد أننا باقون على خط الشهداء ونهج المقاومة، لا نتراجع ولا نحيد مهما اشتدت الضغوط."

الكلمات المفتاحية
حزب الله حسين الحاج حسن يوم الشهيد
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله يحيي الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة حدث بعلبك
حزب الله يحيي الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة حدث بعلبك
لبنان منذ ساعة
حزب الله وأهالي حومين الفوقا شيّعوا الشهيد المجاهد عباس علي الجواد 
حزب الله وأهالي حومين الفوقا شيّعوا الشهيد المجاهد عباس علي الجواد 
لبنان منذ ساعة
قماطي من صيدا: مواصلة طريق المقاومة الخيار الإستراتيجي لضمان البلاد أمنها واستقرارها
قماطي من صيدا: مواصلة طريق المقاومة الخيار الإستراتيجي لضمان البلاد أمنها واستقرارها
لبنان منذ ساعة
ريا: خيار أهل البقاع سيبقى المقاومة مهما كانت الضغوط
ريا: خيار أهل البقاع سيبقى المقاومة مهما كانت الضغوط
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حزب الله يحيي الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة حدث بعلبك
حزب الله يحيي الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة حدث بعلبك
لبنان منذ ساعة
حزب الله وأهالي حومين الفوقا شيّعوا الشهيد المجاهد عباس علي الجواد 
حزب الله وأهالي حومين الفوقا شيّعوا الشهيد المجاهد عباس علي الجواد 
لبنان منذ ساعة
ريا: خيار أهل البقاع سيبقى المقاومة مهما كانت الضغوط
ريا: خيار أهل البقاع سيبقى المقاومة مهما كانت الضغوط
لبنان منذ ساعتين
يوميات أولي البأس | 10 تشرين الثاني 2024
يوميات أولي البأس | 10 تشرين الثاني 2024
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة