موقع العهد الاخباري

بيرم من المروانية: دماء الشهداء صمام أمان لبنان ودرع كرامته وعزته
2025-11-10 17:19
أكّد الوزير السابق مصطفى بيرم، أنّ "مسيرة الشهداء هي صمام أمان الوطن وأساس كرامته وعزته".

وخلال حفل يوم الشهيد الذي نظمه حزب الله في بلدة المروانية، بحضور شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء وأهالي المنطقة، شدد بيرم علىش أنّ "الوفاء للعهد مع الشهداء واجب مستمر"، وأنّ "تضحياتهم تشكل درعًا يحمي لبنان من كل محاولات التهديد والهيمنة الخارجية".

وأشار بيرم إلى أنّ "التحديات التي تواجه لبنان اليوم تتطلب التمسك بالثوابت الوطنية والقيم المقاوِمة كخيار إستراتيجي لا مساومة فيه".

وأضاف: "نحن أبناء هذه الأرض، نحمل مشعل العزة والكرامة، ونستمد القوة من تضحيات الشهداء؛ لنواجه كل المؤامرات التي تستهدف وجودنا واستقلالنا".

وختم بالتأكيد على أنّ "رسالة الشهداء للأجيال القادمة واضحة: الاستمرار على دربهم؛ يعني حماية الوطن وتعزيز وحدته، والفخر بهم يتحول إلى عمل وإصرار من كل أبناء الشعب اللبناني".

