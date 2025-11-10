جدّد عضو المجلس السياسي في حزب الله؛ محمود قماطي، التأكيد على أنّ "الاستمرار في طريق المقاومة هو الخيار الإستراتيجي الذي يضمن للبلاد أمنها واستقرارها".

جاء كلام قماطي خلال حفل تكريمي نظّمه حزب الله في "مجمّع السيدة الزهراء (ع)" في صيدا بمناسبة "يوم الشهيد"، حضرته شخصيات سياسية واجتماعية وفعاليات شعبية، علماء دين، عوائل الشهداء، إضافة إلى أهالي صيدا الذين جدّدوا العهد والوفاء لدماء الشهداء.

وقال قماطي: "تضحيات شهدائنا كانت وما زالت الضمانة الحقيقية لحماية لبنان وأهله، والمضي على خطاهم واجب وطني وأخلاقي لكل الأجيال".

وفي حين أشار إلى أنّ "ذكراهم (الشهداء) ستظل نبراسًا لكل من يسعى إلى الحفاظ على كرامة لبنان وسيادته"، شدّد على أنّ "الوفاء للشهداء هو التزام دائم لا يقتصر على ذكرى واحدة في العام".

وأضاف: ""يوم الشهيد" ليس مجرَّد مناسبة للذكرى بل محطة لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والمضي على النهج الذي رسموه بالمقاومة والدفاع عن الوطن. الطريق الذي سلكوه هو الطريق نحو الصمود والنصر، وكل جيل جديد مدعو إلى الاستلهام من تضحياتهم للحفاظ على وحدة لبنان وتعزيز قوته في مواجهة التحدّيات".

