لبنان

حزب الله وأهالي حومين الفوقا شيّعوا الشهيد المجاهد عباس علي الجواد 
لبنان

حزب الله وأهالي حومين الفوقا شيّعوا الشهيد المجاهد عباس علي الجواد 

2025-11-10 19:04
عامر فرحات - مراسل

شيّع حزب الله وأهالي بلدة حومين الفوقا والجوار الشهيد المجاهد عباس علي الجواد (فارس) الذي ارتقى إثر استهدافه بغارة "إسرائيلية" معادية.

انطلق موكب التشييع من مدخل البلدة، بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد، حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة، وشارك في التشييع شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

 وتخلل التشييع كلمة لحزب الله، ألقاها مسؤول القسم الثقافي في منطقة جبل عامل الثانية؛ الشيخ محمد جمعة الذي أكد، أن الشهيد عباس علي الجواد ارتقى فداءً للوطن والمقاومة، وأن تضحياته العظيمة ستبقى نبراسًا تهتدي به الأجيال، مشددًا على أن درب الشهداء مستمر ووفاءهم بالدماء هو طريق النصر والكرامة.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، جاب النعش الشارع الرئيس للبلدة، تتقدّمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة المهدي وحملة الأكاليل والرايات، وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان "الإسرائيلي"  والأميركي، والمؤكدة على مواصلة درب المقاومة حتّى النصر.

وعند جبانة البلدة ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

