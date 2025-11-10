أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة حدث بعلبك الذين سقطوا على طريق القدس، في احتفال تأبيني حضره وفد من أبناء البلدة المسيحيين تقدّمه المختار جرجس معلوف، والأستاذ وجيه ياغي، والعميد المتقاعد إميل المعلوف، إلى جانب فعاليات اجتماعية وثقافية وبلدية ومسؤول الشعبة المحامي علي زعيتر.

استُهلّ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثمّ ألقى نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ سماحة السيد فيصل شكر، كلمة تناول فيها عظمة الشهادة ومعانيها، مؤكدًا ثبات المجاهدين على طريق الحق، وأن دماء الشهداء ستبقى منارة للأجيال القادمة تُضيء درب الحياة الكريمة.

واختُتمت المناسبة بكلمة لعوائل الشهداء ألقاها الحاج حسني علي زعيتر؛ والد الشهيد علي زعيتر، شدّد فيها على الاستعداد الدائم لتقديم المزيد من التضحيات، والتمسك بنهج المقاومة والثبات على خطها، والسير على طريق الجهاد؛ طريق العزة والكرامة الذي عبّده الشهداء بدمائهم ونفخوا فيه روح التضحية ليحيا أهلهم ووطنهم حياة العز والإباء.

