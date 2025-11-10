خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقتشي: ليس أمام دول الغرب سوى قبول إيران كمركز علمي في مجال النشاط النووي السلمي
عراقتشي: ليس أمام دول الغرب سوى قبول إيران كمركز علمي في مجال النشاط النووي السلمي

2025-11-10 20:13
أكّد وزير الخارجية الإيرانية؛ عباس عراقتشي، أنّه "ليس أمام الدول الغربية خيار سوى قبول إيران كمركز علمي في مجال النشاط النووي السلمي".

وقال عراقتشي، خلال زيارته معرض أحدث إنجازات الصناعة النووية في إيران: "هدفهم (الغربيون) الرئيس هو حرمان إيران من هذه القدرة واحتكار كل شيء لأنفسهم".

وأضاف: "نحن في وزارة الخارجية ندعم منظمة الطاقة الذرية، ودافعنا دائمًا عن حقوق هذه المنظمة التي هي ملك للشعب الإيراني".

وفي تقريره الذي قدمّه لمجلس الشورى الإيراني حول تنفيذ مهام الخارجية الإيرانية وفقًا لقانون "الخطة الخمسية الـ7 للتنمية"، ذكَر عراقتشي أنّ "الخارجية حشدت جزءًا كبيرًا من طاقة الجهاز الدبلوماسي لدعم جبهة المقاومة، وبذلك قد أدّت عمليًا دور وزارة خارجية جبهة المقاومة".

وأوضح أنّ "الوزارة ركّزت على دعم محور المقاومة في مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" والأميركية، وأَجْرَت سلسلة من التحرُّكات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، بينها عقد ثلاث جلسات طارئة لـ"منظمة التعاون الإسلامي" بشأن فلسطين ولبنان وإيران".

وفي ما يتعلّق بتفعيل دور إيران الدولي، قال وزير الخارجية الإيرانية إنّ "الجمهورية الإسلامية نجحت في استصدار بيانات إدانة عن أكثر من 120 دولة للعدوان "الإسرائيلي" والأميركي الأخير (على إيران)، كما واصلت التعاون الوثيق مع روسيا، الصين، ودول الجوار، وأسهمت في إفشال محاولات تفعيل آلية "سناب باك" (آلية إعادة فرض العقوبات على إيران) في مجلس الأمن".

