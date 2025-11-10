يواصل عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، منذ ساعات، إخماد الحرائق المندلعة في الأحراج نتيجة الغارات "الإسرائيلية" التي استهدفت مناطق القطراني والريحان على تخوم البقاع الغربي وفي الجنوب.

ويشارك في جهود إخماد الحرائق أكثر من 18 آلية متخصّصة تابعة للدفاع المدني في الهيئة، بمؤازرة عناصر المديرية العامة لـ"الدفاع المدني" اللبناني، حيث تعمل الفرق على محاصرة النيران ومنع تَمدُّدها إلى المناطق السكنية والمزروعات، برغم صعوبة التضاريس واتّساع رقعة الحرائق.

كما تواصل فرق الدفاع المدني انتشارها في محيط المناطق المستهدفة لمتابعة عمليات التبريد والتأكد من السيطرة الكاملة على الحرائق.

وتأتي هذه الجهود في سياق الاستجابة الطارئة التي تنفّذها الهيئة الصحية الإسلامية للتعامل مع تداعيات العدوان، وحماية الثروة الحرجية والممتلكات.

