نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، مزاعم الکیان الصهیوني بشأن "محاولة إيران اغتيال" سفيره لدى المكسيك، قائلًا: "كما أعلنت سفارتنا، هذا ادّعاء لا أساس له من الصحة ومثير للسخرية حقًا"، مؤكّدًا أنّ "محاولة الإضرار بعلاقات إيران الودّية مع الدول الأخرى هي إحدى خطط الکیان الصهيوني".

وقال بقائي، في مؤتمره الصحافي الذي عقده في طهران، الاثنین 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: "أعلنت سفارتنا أن هذا الادّعاء سخيفًا وعبثيًا إلى درجة أنّنا لم نعتقد حتى أنّه من الضروري إصدار بيان من المتحدث الرسمي"، مضيفًا: "إنّهم (الصهاينة) يعتقدون أنّ مثل هذه الخطة كانت موجودة في عام 2024. انظروا فقط إلى أمثلة مماثلة. القضية التي أُثيرت بشأن أستراليا، والتي دفعت، مع الأسف، المسؤولين الأستراليين إلى الإضرار بالعلاقات الطويلة الأمد بين إيران وأستراليا من خلال ثقتهم بمزاعم أجهزة الاستخبارات والأمن التابعة للکیان الصهيوني، هي مثال واضح للغاية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

واستدرك بقائي قائلًا: "أعلن مسؤولو الشرطة الأسترالية عن أنّ أيًّا من الحوادث العديدة التي وقعت ضد أهداف يهودية في أستراليا لم يكن لها أيّ صلة بإيران. ولكنْ على الرغم من هذا الاعتراف الصريح والرسمي، فإنّهم (الصهاينة) يواصلون تكرار مزاعمهم".

وتعليقًا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمشاركة الولايات المتحدة في الحرب على إيران، قال بقائي: "سجّلنا اعتراف ترامب كوثيقة في مجلس الأمن الدولي. إنّ هذا الاعتراف يدحض صراحة الادّعاء السابق لوزير الخارجية الأميركي في 13 حزيران/يونيو (2025)؛ لأنّ وزير الخارجية الأميركي قال "إنّه لا دور لنا"، وهذا عمل أحادي الجانب من جانب "إسرائيل"".

وتابع بقائي قوله: "هذا الاعتراف الصريح بارتكاب جريمة دولية يُحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة. سيُستَخدم هذا الاعتراف بالتأكيد في أيّ محكمة كأحد الأسباب الواضحة لمشاركة الولايات المتحدة في هذا العمل العدواني، ونتابع بجدّية قضیة توثيق العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة".



وردًّا على سؤال حول ما إذا كان سيتم طرح قضية الملف النووي الإيراني في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، أجاب بقائي: "نظرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة على مستوى مجلس الأمن الدولي لإعادة العمل بالقرارات الملغاة، فمن من المحتمل أنْ تُبذَل في هذا الاجتماع محاولة لاتخاذ إجراء مماثل تماشيًا مع ذلك الإجراء".

وبشأن تصريحات وزير الخارجية الفرنسية عن "الاهتمام بالتفاوض مع إيران"، اعتبر بقائي أنّ "إبداء الاهتمام وحده لا يكفي، بل يجب اتخاذ إجراءات عملية وجادة"، وقال: "مع الأسف، ما نواجهه هو غياب مثل هذه الإجراءات".

وتطرّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ادّعاء الأمين العام لحلف "الناتو" بأنّ إيران وروسيا "متواطئتان في إضعاف القواعد العالمية"، فأشار بقائي إلى أنّ "النقطة المهمة في تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هي أنّهم غالبًا ما يتهمون الآخرين بأفعال يقوم بها أعضاء "الناتو" أنفسهم".

وبخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي عن إلغاء العقوبات عن إيران، قال بقائي: "تعلن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة صراحة عن أنّ إلغاء العقوبات هو أحد الشروط والمبادئ التي ستسعى إليها بجدية دائمًا في أيّ حوار مع الأطراف الغربية".

وردًّا على سؤال حول العقوبات الأميركية على البنوك والمؤسّسات الشيعية في العراق والضغوط لإقصاء بعض الجماعات في الانتخابات العراقية، أجاب بقائي: "للانتخابات العراقية أهمية خاصة في تحديد مصير شعب هذا البلد، وأيّ تدخل أجنبي في هذه العملية مُدان ومرفوض من قبل الشعب العراقي وحكومته والدول المسؤولة الأخرى".

