شنّت "إسرائيل" هجومًا حادًّا على رئيس الوزراء النروجي؛ يوناس غار ستور، واتهمته بـ"معاداة السامية"، وذلك بسبب تفضيله المشاركة في حفل تدعمه "اللجنة النرويجية لفلسطين" على حفل نظمته الجالية "اليهودية" في البلاد.

وزعمت وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، في بيان، مساء الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "ستور سجّل أرقامًا قياسية جديدة" في ما سمّته "الانحطاط الأخلاقي والعداء لـ"إسرائيل" ومعاداة السامية".

وبحسب الوزارة، فإنّ سبب هذا الهجوم هو "مشاركة ستور في فعالية نظمها "المركز النرويجي لمناهضة العنصرية"، بدعم من "اللجنة النرويجية لفلسطين"، بدلًا من الانضمام إلى حفل نظّمته الجالية "اليهودية" في النروج".

وادّعت الخارجية "الإسرائيلية" أنّ ستور "اختار المشاركة في احتفال حوّل" ما سمّته "حادثة مروّعة من جرائم قتل واضطهاد اليهود، وهي ذكرى ليلة "الزجاج المكسور" (حوادث عنف نازية ضد عدد من اليهود جرت في عام 1938)، إلى سلاح ضد "الدولة" "اليهودية" و"الإسرائيليين" و"اليهود"، وفق زعم البيان.

كما زعمت أنّ "هذا الحدث الذي سيحضره ستور، ولم ُيحدَّد موعد إقامته بعد، "يستغل الهولوكوست لتأجيج معاداة الصهيونية ومعاداة السامية".

وكان ستور قد هاجم، مرّات عدة، حرب الإبادة الجماعية التي شنّتها "إسرائيل" على قطاع غزة، وانتقد منعها إدخال المساعدات الإنسانية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع الذي تحاصره منذ 18 عامًا.

جدير ذكره أنّ "إسرائيل" تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مما خلّف مئات الشهداء والجرحى، فضلًا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأسفرت حرب الإبادة الصهيونية على غزة عن 69176 شهيدًا فلسطينيًا و170690 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طاول 90 في المئة من البُنى التحتية المدنية للقطاع، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

