أقرَّ الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قرار الطلب من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" حظر "إسرائيل" من المشاركة في المسابقات الأوروبية والدولية، وذلك بعد اقتراح من نادي "بوهيميانز" لكرة القدم في دبلن.

وأقرّ الاتحاد الأيرلندي، في اجتماع عام استثنائي، القرار بأغلبية 74 صوتًا مقابل 7 أصوات، مع امتناع عضوَين عن التصويت.

ويطالب قرار الهيئة الإدارية للاتحاد الأيرلندي "يويفا" رسميًّا بإيقاف مشاركة "إسرائيل" في المسابقات الدولية والأندية الأوروبية.

وذكَرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTÉ) أنّ الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قال، إنّه "سيقدّم اقتراحًا رسميًا إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطلب فيه الإيقاف الفوري لمشاركة اتحاد كرة القدم "الإسرائيلي" في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ بسبب انتهاكه لبندَين مستقلين من قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وفي أيلول/سبتمبر 2025، أصدرت اتحادات كرة القدم في تركيا والنروج دعوات مماثلة لـ"يويفا" لاتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل".

وجاءت هذه الدعوات عقب تقرير صادر عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

ودفع التقرير خبراء الأمم المتحدة إلى حثّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و"يويفا" على تعليق مشاركة "إسرائيل" في المسابقات الدولية.

