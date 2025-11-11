خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي فيديو: شهداؤُنا نَبْضُ الحَياةِ

فلسطين

31 يومًا على سريان اتفاق وقف اطلاق النار بغزة.. جيش الاحتلال يواصل الاعتداءات
فلسطين

31 يومًا على سريان اتفاق وقف اطلاق النار بغزة.. جيش الاحتلال يواصل الاعتداءات

2025-11-11 09:46
52

في اليوم الـ 31 من وقف إطلاق النار، واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطيران الحربي "الإسرائيلي" قصف مرتين المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتمكن الدفاع المدني من انتشال جثماني الشهيدين إبراهيم علي النجار ومازن سلمان النجار من منطقة أرميضة ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أيام على استهدافهم من قبل الاحتلال وفقدان الاتصال معهم.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار والقذائف في عرض بحر مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال عدة منازل شرقي مدينة غزة إضافة إلى إطلاق نار من قبل الجيش "الإسرائيلي"، في ما واصلت مسيّرات العدو التحليق في أجواء غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 3 شهداء و3 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 252 فلسطينيًا وإصابة 622، فيما جرى انتشال 529 جثمانًا لشهداء فلسطينيين.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69179 شهيدًا 170693 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة
إقرأ المزيد
المزيد
فصائل المقاومة الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب 
فصائل المقاومة الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب 
فلسطين منذ 23 دقيقة
31 يومًا على سريان اتفاق وقف اطلاق النار بغزة.. جيش الاحتلال يواصل الاعتداءات
31 يومًا على سريان اتفاق وقف اطلاق النار بغزة.. جيش الاحتلال يواصل الاعتداءات
فلسطين منذ ساعة
"الأورومتوسطي": "إسرائيل" تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة بأساليب متعدّدة 
فلسطين منذ 15 ساعة
صفعة قاسية من SONY للتكنولوجيا
صفعة قاسية من SONY للتكنولوجيا "الإسرائيلية"
فلسطين منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
عين على العدو منذ 24 دقيقة
31 يومًا على سريان اتفاق وقف اطلاق النار بغزة.. جيش الاحتلال يواصل الاعتداءات
31 يومًا على سريان اتفاق وقف اطلاق النار بغزة.. جيش الاحتلال يواصل الاعتداءات
فلسطين منذ ساعة
لجنة التحقيق في إخفاقات 7 تشرين تقدّم تقريرها: فشل متعدّد الأوجه والتهديدات تتفاقم
لجنة التحقيق في إخفاقات 7 تشرين تقدّم تقريرها: فشل متعدّد الأوجه والتهديدات تتفاقم
عين على العدو منذ ساعة
"الأورومتوسطي": "إسرائيل" تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة بأساليب متعدّدة 
فلسطين منذ 15 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة