في اليوم الـ 31 من وقف إطلاق النار، واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطيران الحربي "الإسرائيلي" قصف مرتين المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتمكن الدفاع المدني من انتشال جثماني الشهيدين إبراهيم علي النجار ومازن سلمان النجار من منطقة أرميضة ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أيام على استهدافهم من قبل الاحتلال وفقدان الاتصال معهم.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار والقذائف في عرض بحر مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال عدة منازل شرقي مدينة غزة إضافة إلى إطلاق نار من قبل الجيش "الإسرائيلي"، في ما واصلت مسيّرات العدو التحليق في أجواء غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 3 شهداء و3 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 252 فلسطينيًا وإصابة 622، فيما جرى انتشال 529 جثمانًا لشهداء فلسطينيين.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69179 شهيدًا 170693 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية