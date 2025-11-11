انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق السادسة مساءً.

ويحقّ لأكثر من 20 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات السادسة من نوعها منذ الغزو الأميركي في العام 2003. التصويت يجري، في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وذلك بعد التصويت الخاص بالأمنيين والعسكريين والنازحين الذي جرى قبل يومين. و سيختار الناخبون العراقيون أعضاء البرلمان الجديد المؤلف من 329 مقعدًا، والذين يمثلون 46 مليون عراقي.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

من جانبها، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن التصويت سيجري في أكثر من 8700 مركز اقتراع. يتنافس، في هذه الانتخابات، أكثر من 7740 مرشحًا، ثلثهم تقريبًا من النساء، ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، كما يشارك 75 مستقلًا فقط في هذا الاقتراع. ويُنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات نتائج أولية غير نهائية بعد 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع. وجدير بالذكر أن مختلف القوى السياسية والحزبية تشارك في هذه الانتخابات، في حين قرر التيار الصدري مقاطعتها.

السوداني

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أدلى بصوته، في حي الكرادة وسط بغداد، واصفًا الأجواء بالآمنة والمستقرة. وأشار في حديثٍ للصحفيين إلى أن هذه الانتخابات تجري بحصور مراقبين دوليين، وتؤكد التداول السلمي للسلطة، مشيدًا بدور القوات الأمنية في تأمينها.

العامري

بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن العملية الانتخابية تجري، بشكل سلس وفعّال، وهي انتصار للعراق. وقال العامري، خلال مؤتمر صحفي، إن: "العملية الانتخابية تمت بشكل جيد وسلس، على الرغم من الدعايات كلها التي تستهدف الانتخابات، مبيّنًا أن: "العراق انتصر اليوم في إجراء الانتخابات الحرة النزيهة، ولدينا ثقة بالمفوضية أن تكون الانتخابات متميّزة، وأملنا كبير بالشعب العراقي بشأن المشاركة الجدية في الانتخابات بمستوى مشاركة القوات الأمنية نفسه". وتابع: "لم يكن هناك تنافس حاد بين القوى السياسية، وأملنا كبير بتشكيل حكومة جامعة وبالسرعة الممكنة ونحترم جميع الآراء.. هذه الانتخابات أقلها حساسية وتجاذب بين القوى السياسية، والإطار عقد يوم أمس اجتماعًا ودعونا العراقيين للمشاركة الجادة لاستقرار العراق وألّا تكون هناك تكتلات ضدّ أحد".

كما أشار العامري إلى أن: "تجربتنا السابقة تدعونا إلى عدم اقصاء أحد، ونتفق على برنامج حكومي فاعل يعالج المشكلات الحقيقية، ولم ولن نسمح لأيّ تدخّل أجنبي في تشكيل الحكومة القادمة".



هذا؛ وكانت الداخلية العراقية قد أشارت مؤخرًا إلى أنها ستنشر 170 ألف عنصر من قواتها لتأمين الانتخابات التشريعية، من دون فرض إجراءات حظر التجوال. وقالت قيادة العمليات المشتركة إن يوم الانتخابات لن يشهد فرض أي قيود على حركة المركبات، وإن الطرق ستبقى مفتوحة لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

يذكر أنّ العراق شهد منذ العام 2003 6 انتخابات تشريعية، وكانت انتخابات العام 2005 الأعلى في نسبة المشاركة.

