خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي يوم شهيد حزب الله.. اللبنانيون يجدّدون العهد في زمن المواجهة

عين على العدو

بالقراءة الأولى.. الكنيست يُصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
عين على العدو

بالقراءة الأولى.. الكنيست يُصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

2025-11-11 10:12
40

صادقت الهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلي" مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، بعد تصويتٍ أيّده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15.

كما أقرّ الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرحٍ مماثل، قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة في كيان العدو في استهداف للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.

وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الكنيست الأسرى والمعتقلون
إقرأ المزيد
المزيد
خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
عين على العدو منذ 24 دقيقة
بالقراءة الأولى.. الكنيست يُصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
بالقراءة الأولى.. الكنيست يُصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
عين على العدو منذ 56 دقيقة
لجنة التحقيق في إخفاقات 7 تشرين تقدّم تقريرها: فشل متعدّد الأوجه والتهديدات تتفاقم
لجنة التحقيق في إخفاقات 7 تشرين تقدّم تقريرها: فشل متعدّد الأوجه والتهديدات تتفاقم
عين على العدو منذ ساعة
معركة دبلوماسية جديدة تنكشف بين تركيا وكيان العدو 
معركة دبلوماسية جديدة تنكشف بين تركيا وكيان العدو 
عين على العدو منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
عين على العدو منذ 24 دقيقة
بالقراءة الأولى.. الكنيست يُصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
بالقراءة الأولى.. الكنيست يُصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
عين على العدو منذ 56 دقيقة
لجنة التحقيق في إخفاقات 7 تشرين تقدّم تقريرها: فشل متعدّد الأوجه والتهديدات تتفاقم
لجنة التحقيق في إخفاقات 7 تشرين تقدّم تقريرها: فشل متعدّد الأوجه والتهديدات تتفاقم
عين على العدو منذ ساعة
قصة رفض الجيش لطلبات
قصة رفض الجيش لطلبات "إسرائيلية"
مقالات مختارة منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة