في ذكرى يوم شهيد حزب الله، أجرى موقع "العهد" الإخباري سلسلة مقابلات مع المواطنين الذين عبّروا عن مشاعرهم الصادقة تجاه الشهداء وتضحياتهم.

في وجوه المارة وعباراتهم، كان الصدق يطلّ كما يطلّ الفجر بعد ليلٍ طويل، وكانت الكلمات تنساب كقسمٍ متجددٍ لدماءٍ لم تجفّ بعد، ولعهدٍ لم يُنسَ رغم تعاقب السنين.

تحدّث الناس عن الشهداء بصيغة الحاضر المستمرّ، كأنهم بيننا، يرسمون بخطّ دمهم الطريق نفسه الذي اختاروه يومًا في مواجهة العدوّ "الإسرائيلي" الغاشم. لقد بدا المشهد أشبه بلوحة من الوفاء، رسمتها الأمة بوجدانها، وأطّرتها بصلابة الإيمان الذي لا يعرف المساومة.

