خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي فصائل المقاومة الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب 

عين على العدو

خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
عين على العدو

خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة

2025-11-11 10:44
28

ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "شومريم الإسرائيلي" للتحقيقات الاستقصائية أنّ الولايات المتحدة الأميركية تخطط لإقامة قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة غلاف غزة.

موقع الصحيفة نقل عن مصادر "إسرائيلية" اطلعت على الخطط الأولية قولها إن "القاعدة مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في القطاع من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإنها ستكون قادرة على استيعاب عدة آلاف من الجنود". 

بحسب مصادر الموقع، فإنّ ميزانية إنشائها يُتوقّع أن تبلغ نحو نصف مليار دولار، والأميركيون عملوا خلال الأسابيع الأخيرة على دفع المشروع قدمًا بالتنسيق مع الحكومة والجيش، وبدؤوا فعلًا في دراسة مواقع محتملة لإقامتها في منطقة الغلاف.

كذلك قالت مصادر أمنية صهيونية لموقع "شومريم" إنّه لا يمكن المبالغة في أهمية هذا التطور، إذ منذ حرب الأيام الستة عملت "إسرائيل" بكل طاقتها على تقليص التدخل الدولي في الأراضي التي تسيطر عليها، وأضافت أن إقامة القاعدة ونشر قوات أجنبية يشكّلان دليلًا على مدى إصرار الولايات المتحدة على التورّط المباشر في شؤون غزة وفي الصراع "الإسرائيلي"-الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني قطاع غزة أميركا
إقرأ المزيد
المزيد
خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
عين على العدو منذ 24 دقيقة
بالقراءة الأولى.. الكنيست يُصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
بالقراءة الأولى.. الكنيست يُصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
عين على العدو منذ 57 دقيقة
لجنة التحقيق في إخفاقات 7 تشرين تقدّم تقريرها: فشل متعدّد الأوجه والتهديدات تتفاقم
لجنة التحقيق في إخفاقات 7 تشرين تقدّم تقريرها: فشل متعدّد الأوجه والتهديدات تتفاقم
عين على العدو منذ ساعة
معركة دبلوماسية جديدة تنكشف بين تركيا وكيان العدو 
معركة دبلوماسية جديدة تنكشف بين تركيا وكيان العدو 
عين على العدو منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
خطّة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غلاف غزة
عين على العدو منذ 24 دقيقة
بالقراءة الأولى.. الكنيست يُصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
بالقراءة الأولى.. الكنيست يُصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
عين على العدو منذ 57 دقيقة
31 يومًا على سريان اتفاق وقف اطلاق النار بغزة.. جيش الاحتلال يواصل الاعتداءات
31 يومًا على سريان اتفاق وقف اطلاق النار بغزة.. جيش الاحتلال يواصل الاعتداءات
فلسطين منذ ساعة
لجنة التحقيق في إخفاقات 7 تشرين تقدّم تقريرها: فشل متعدّد الأوجه والتهديدات تتفاقم
لجنة التحقيق في إخفاقات 7 تشرين تقدّم تقريرها: فشل متعدّد الأوجه والتهديدات تتفاقم
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة