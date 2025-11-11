ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "شومريم الإسرائيلي" للتحقيقات الاستقصائية أنّ الولايات المتحدة الأميركية تخطط لإقامة قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة غلاف غزة.

موقع الصحيفة نقل عن مصادر "إسرائيلية" اطلعت على الخطط الأولية قولها إن "القاعدة مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في القطاع من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإنها ستكون قادرة على استيعاب عدة آلاف من الجنود".

بحسب مصادر الموقع، فإنّ ميزانية إنشائها يُتوقّع أن تبلغ نحو نصف مليار دولار، والأميركيون عملوا خلال الأسابيع الأخيرة على دفع المشروع قدمًا بالتنسيق مع الحكومة والجيش، وبدؤوا فعلًا في دراسة مواقع محتملة لإقامتها في منطقة الغلاف.

كذلك قالت مصادر أمنية صهيونية لموقع "شومريم" إنّه لا يمكن المبالغة في أهمية هذا التطور، إذ منذ حرب الأيام الستة عملت "إسرائيل" بكل طاقتها على تقليص التدخل الدولي في الأراضي التي تسيطر عليها، وأضافت أن إقامة القاعدة ونشر قوات أجنبية يشكّلان دليلًا على مدى إصرار الولايات المتحدة على التورّط المباشر في شؤون غزة وفي الصراع "الإسرائيلي"-الفلسطيني.

