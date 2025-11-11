Your browser does not support the video tag.

أجرى موقع "العهد" الإخباري مقابلة خاصة مع عائلة الشهيد الصحافي محمد شحادي من بلدة عدلون الجنوبية، تحدثت خلالها والدة الشهيد وأخوه عن خصاله وصفاته الحميدة، وعن تفانيه في أداء رسالته الإعلامية ونجاحه في عمله الصحافي.

وأشارت العائلة إلى أن العدو الصهيوني استهدف الشهيد شحادي لأن كاميرته كانت تنقل جرائمه وتفضح ممارساته العدوانية بحق المدنيين، فكان صوتًا للحقيقة والصورة المقاومة في وجه آلة الحرب الصهيونية.

كما تحدث صديقه وزميله في العمل عن تجربتهما المهنية المشتركة، واستذكر اللحظات الأخيرة قبل استشهاده، وكيف تلقّى نبأ الاستشهاد ببالغ الحزن والفخر، مؤكدًا أن محمد شحادي سيبقى رمزًا للإعلام المقاوم الذي يوثّق الحقيقة بدمه وعدسته.

