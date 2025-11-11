يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي "إسرائيل زيف" ينتقد الجيش: الإخفاقات تحتاج لجنة رسمية

تحقيقات ومقابلات

تحقيقات ومقابلات

الصورة الأخيرة والكلمة التي لا تموت.. عن شهيد الصحافة محمد شحادي

2025-11-11 11:16
241
حسن شريم - محرر

104 مقالاً

أجرى موقع "العهد" الإخباري مقابلة خاصة مع عائلة الشهيد الصحافي محمد شحادي من بلدة عدلون الجنوبية، تحدثت خلالها والدة الشهيد وأخوه عن خصاله وصفاته الحميدة، وعن تفانيه في أداء رسالته الإعلامية ونجاحه في عمله الصحافي.

وأشارت العائلة إلى أن العدو الصهيوني استهدف الشهيد شحادي لأن كاميرته كانت تنقل جرائمه وتفضح ممارساته العدوانية بحق المدنيين، فكان صوتًا للحقيقة والصورة المقاومة في وجه آلة الحرب الصهيونية.

كما تحدث صديقه وزميله في العمل عن تجربتهما المهنية المشتركة، واستذكر اللحظات الأخيرة قبل استشهاده، وكيف تلقّى نبأ الاستشهاد ببالغ الحزن والفخر، مؤكدًا أن محمد شحادي سيبقى رمزًا للإعلام المقاوم الذي يوثّق الحقيقة بدمه وعدسته.

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية يوم الشهيد الاعتداءات الصهيونية على لبنان الصحافة الجنوب معركة أولي البأس إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
الصورة الأخيرة والكلمة التي لا تموت.. عن شهيد الصحافة محمد شحادي
الصورة الأخيرة والكلمة التي لا تموت.. عن شهيد الصحافة محمد شحادي
تحقيقات ومقابلات منذ 4 ساعات
يوم شهيد حزب الله.. اللبنانيون يجدّدون العهد في زمن المواجهة
يوم شهيد حزب الله.. اللبنانيون يجدّدون العهد في زمن المواجهة
تحقيقات ومقابلات منذ 5 ساعات
جواد الصبوري.. ملاكٌ دوّن مجده في
جواد الصبوري.. ملاكٌ دوّن مجده في "أولي البأس"
تحقيقات ومقابلات منذ يوم
حسن حجازي.. الشهيد الفاطمي الذي عَبَرَ نحو السماء
حسن حجازي.. الشهيد الفاطمي الذي عَبَرَ نحو السماء
تحقيقات ومقابلات منذ يومين
مقالات مرتبطة
الاحتفال المركزي الذي يقيمه حزب الله في يوم الشهيد تحت شعار
الاحتفال المركزي الذي يقيمه حزب الله في يوم الشهيد تحت شعار "عندما نستشهد ننتصر"
لبنان منذ 25 دقيقة
عوائل السعداء في يوم الشهيد: فقدٌ لا يعرف الانكسار
عوائل السعداء في يوم الشهيد: فقدٌ لا يعرف الانكسار
خاص العهد منذ 40 دقيقة
رئيس بلدية عيترون يدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استقرار حياة المواطنين
رئيس بلدية عيترون يدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استقرار حياة المواطنين
خاص العهد منذ ساعة
عمار في فعالية يوم الشهيد في حارة حريك: أمريكا و
عمار في فعالية يوم الشهيد في حارة حريك: أمريكا و"إسرائيل" تريدان إضعاف الشعوب
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة