أحيا حزب الله يوم الشهيد في الهرمل باحتفال تكريمي حاشد للشهداء وعوائلهم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الهرمل، حضره مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر، ,عوائل الشهداء، ,علماء دين، وحشد من الفعاليات والأهالي.

وألقى النمر كلمة أكّد خلالها "أننا لا يمكن أن نتخلى عن المقاومة، إلا إذا أخدنا كل حقوقنا المشروعة، مهما بلغت الضغوط الخارجية، ومن دول كثيرة، ومهما فعلت أميركا وضغطت "إسرائيل" على لبنان، من أجل نزع سلاح حزب الله".



أضاف: "لا يمكن الاستسلام وتقديم أوراق الاعتماد مهما كانت الضغوطات"، داعيًا الدولة اللبنانية "لأن تعيد حساباتها، ولأن تهتم بمواطنيها وتعمل من أجل الاعمار والبناء والاهتمام بعوائل الشهداء، وهذا واجب وطني بالدرجة الأولى".

وشدد النمر على أن "حزب الله كان وما يزال مع الناس، ولا يمكن أن يتركهم مهما بلغت الظروف الصعبة".

وأردف: "مقبلون على استحقاق الانتخابات النيابية في منتصف العام المقبل، وهم يحضرون من الداخل والخارج لإقصائنا والاستفراد بنا، ونحن نقول لهم خسئتم، لا تستطيعون ذلك، لأننا نستند إلى مجتمع جربناه في كل الاستحقاقات، مجتمع صبور وصادق، ويقدم التضحيات، ويعرف معنى الكرامة والعزة"، مؤكّدًا أنّ "هذا المجتمع سوف يحول الانتخابات القادمة إلى عرس وطني كبير، لأن أبناءه سيقبلون إلى صناديق الاقتراع بكل قوة وصلابة".

وتخلل الاحتفال مشهدية بصرية عرضت خلالها آثار شهداء الهرمل، وشواهد الشهداء على طريق القدس، ومشهدية تمثيلية مؤثرة ومجلس عزاء حسيني للشيخ حسن أبو فاطمة.

