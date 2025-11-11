في مقال له في صحيفة "إسرائيل هيوم"، رأى اللواء في احتياط جيش العدو غرشون هكوهن أن القلق في "تل أبيب" يزداد منذ أكثر من شهر إزاء خطر اندلاع تصعيد في ساحة لبنان بين "إسرائيل" وحزب الله.

وقال: "منذ أيام تأسيسه، كان الحزب وما زال قويًا رغم الضربات القاسية التي تعرّضت لها المنظمة على يد الجيش الإسرائيلي العام الماضي، وهو دافع عن الولاء لفكرة المقاومة كمكوّن أساسي للهوية التنظيمية. هذا مفهوم ديني-جهادي يفرض ضرورة الحفاظ على زخم دائم للصراع ضد "إسرائيل". حتى في مواجهة واقع يطرح صعوبات، لا ينتهي واجب المقاومة أبدًا؛ بل يمنح هامشًا زمنيًا لإعادة التنظيم وصياغة أساليب قتال جديدة تتناسب مع الظروف المتغيّرة".

وتابع "الرسالة العلنية التي وجّهتها قيادة حزب الله الأسبوع الماضي إلى رئيس الجمهورية اللبناني جوزف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تؤكد إصرار حزب الله على الاحتفاظ بسلاح المقاومة بزعم أنه ينبع من مصالح وطنية لبنانية. في الغضون، اختار "زعيم" حزب الله، (الأمين العام لحزب الله الشيخ) نعيم قاسم، سياسة ضبط النفس والتريّث، رغم أن جهود المنظمة لإعادة بناء منظوماتها وتعزيز ترسانتها تتقدّم وتتكثّف يومًا بعد يوم. ويُرجَّح أن قيادة حزب الله تعمل على صياغة مفهوم حرب جديدة عبر أدوات حديثة، من بينها الطائرات المسيّرة، المحلّقات، وصواريخ موجهة مضادّة للدروع طويلة المدى يمكن تشغيلها عن بُعد ولا تتطلّب تحشيدًا على خط الحدود".

وأشار الى أن المسؤولين في قيادة المنطقة الشمالية وهيئة الأركان العامة يدرسون اتجاهات التغيير ويستعدون لاحتمال حدوث تصعيد.

بحسب هكوهن، يعبّر رؤساء المستوطنات الواقعة على خط المواجهة عن قلقهم بشأن استدامة روتين الحياة في "بلدات" بدأت للتوّ عمليّات إعادة الإعمار.

ويختم "هذا هو اليوم، واقع الحياة "الإسرائيلية" أيضًا في الضفة وفي بقية الساحات، واقع يسعى إلى تثبيت روتين الحياة الطبيعية حتى في ظلّ التهديدات، على أمل أن تكون دروس 7 تشرين الأول/أكتوبر قد دُرّست واندمجت بصورة صحيحة في تقديرات الجيش "الإسرائيلي"".

