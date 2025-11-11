أحيا حزب الله في تمنين التحتا ذكرى يوم الشهيد في روضة شهداء البلدة، وذلك بحضور حشد من أهالي البلدة وعوائل الشهداء، إلى جانب فعاليات حزبية واجتماعية وكشفية.

بدأت المناسبة على وقع عزف الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، بعدها قُرئت آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الحاج محمد شلهوب، لتتوالى فقرات الإحياء، حيث قُدمت أكاليل الورد وجرى أداء قسم العهد والولاء من قبل ثلة من المجاهدين.

كما قدّم القادة والعناصر الكشفيون أنشودة خاصة بالمناسبة، وسط أجواء روحانية أحيت في الحضور قيم الشهادة والوفاء.

واختُتم الإحياء بمجلس عزاء حسيني تلاه القارئ الشيخ أحمد حاطوم، الذي عرج في مجلسه من كربلاء إلى الواقع المقاوم، مستحضرًا سيرة الشهداء ودورهم في مسيرة العز والصمود.



