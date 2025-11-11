يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي بالصور| بلدية حارة حريك تضع إكليلًا على النصب التذكاري للاستشهادي أحمد قصير

لبنان

الرئيس بري يدعو إطفاء كشافة الرسالة للمساعدة في إخماد النيران جنوبًا
لبنان

الرئيس بري يدعو إطفاء كشافة الرسالة للمساعدة في إخماد النيران جنوبًا

2025-11-11 13:08
96

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الكارثة البيئية الناجمة عن استمرار إندلاع الحرائق في المناطق الحرجية لاسيما في غابة بكاسين والريحان وإقليمي الخروب والتفاح ومناطق عدة من الجنوب اللبناني.

وفي هذا السياق، أعطى الرئيس بري توجيهاته لجهاز الإطفاء لتابع للدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية إلى استنفار كافة آلياته المخصّصة للإطفاء وطاقاته البشرية والتطوعية من كافة المناطق ووضعها في تصرف المجالس البلدية في تلك المناطق والمؤازرة في عمليات إخماد النيران لا سيما في إقليم الخروب وغابة بكاسين التي تمثل واحدة من أهم الثروات الوطنية والبيئية في لبنان والمنطقة، وتنسيق خطط التحرك مع الأجهزة الرسمية المعنية.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
الاحتفال المركزي الذي يقيمه حزب الله في يوم الشهيد تحت شعار
الاحتفال المركزي الذي يقيمه حزب الله في يوم الشهيد تحت شعار "عندما نستشهد ننتصر"
لبنان منذ 26 دقيقة
عمار في فعالية يوم الشهيد في حارة حريك: أمريكا و
عمار في فعالية يوم الشهيد في حارة حريك: أمريكا و"إسرائيل" تريدان إضعاف الشعوب
لبنان منذ ساعة
الموسوي: محاولات فرض الاستسلام على لبنان مرفوضة
الموسوي: محاولات فرض الاستسلام على لبنان مرفوضة
لبنان منذ ساعة
حمادة: المسّ بصلاحيات رئيس المجلس النيابي هو مسّ بكل لبنان
حمادة: المسّ بصلاحيات رئيس المجلس النيابي هو مسّ بكل لبنان
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
عوائل السعداء في يوم الشهيد: فقدٌ لا يعرف الانكسار
عوائل السعداء في يوم الشهيد: فقدٌ لا يعرف الانكسار
خاص العهد منذ 41 دقيقة
رئيس بلدية عيترون يدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استقرار حياة المواطنين
رئيس بلدية عيترون يدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استقرار حياة المواطنين
خاص العهد منذ ساعة
الموسوي: محاولات فرض الاستسلام على لبنان مرفوضة
الموسوي: محاولات فرض الاستسلام على لبنان مرفوضة
لبنان منذ ساعة
مدير مستشفى السان جورج لـ
مدير مستشفى السان جورج لـ"العهد": سنبقى أوفياء لنهج الشهداء  
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة