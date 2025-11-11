يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
حمادة: المسّ بصلاحيات رئيس المجلس النيابي هو مسّ بكل لبنان
حمادة: المسّ بصلاحيات رئيس المجلس النيابي هو مسّ بكل لبنان

2025-11-11 13:53
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن المسّ بصلاحية رئيس المجلس النيابي هو مسّ بكل لبنان، ولن نسمح ‏لأحد تحت أيّ عنوان أن يتجرأ على هذه الصلاحيات، التي ينص عليها الدستور وتنص عليها القوانين.‏

وخلال لقاء سياسي أقيم في منزل رئيس بلدية الهرمل السابق صبحي صقر، بحضور الرئيس الحالي للبلدية علي طه، وفعاليات ‏حي الدورة الشمالي في الهرمل، أضاف حمادة "البعض الذي يكاد أن يحجز ليله ونهاره، ليصرح عن حماية صلاحيات ‏الرئيس الفلاني، والطائفة الفلانية، وأن المس بصلاحيات الرئيس الفلاني، هو مس بالطائفة وخطر على لبنان وعلى تكوينه فمن ‏منطقه، وما كانوا يعبرون عنه أيضا، نؤكد على أن المس بموقع رئاسة المجلس النيابي في سياق استهداف نقطة قوة في لبنان، ‏طالما كانت تشكل صمام الأمان للبلد، باعتراف الجميع، هو أيضًا استهداف لكل لبنان، ولا يظنن أحد أنه يستطيع أن يستفرد ‏بمكون رئيسي من مكونات هذا البلد".‏

ورأى حمادة أن "البعض في لبنان يحاول انسجامًا مع مشروع خارجي، أن يركز على استهداف نقاط القوة في لبنان، تمامًا كما ‏كانت المقاومة نقطة قوة، يحاول البعض أن يسقطها او يلغيها إذا استطاع"، مشيرًا إلى أنّ  "هناك مرتكز آخر أيضًا، الذي هو تمثيل الرئيس نبيه ‏بري كونه رئيس المجلس النيابي، وأيضا ممثل للثنائي الوطني ولمكون رئيسي من مكونات لبنان وهو الشيعة، وهو مرتكز قوة ‏لاتجاهنا، لما نحمل من رؤى ونهج، سواء على مستوى السياسي والسلوك في مواجهة العدو، وبالتالي نقاط القوة في استهداف ‏ومنها الرئيس بري".

