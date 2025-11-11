Your browser does not support the video tag.

بمناسبة يوم شهيد المقاومة الإسلامية، أكد مدير مستشفى السان جورج حسين عليق لـ"العهد"، بعد زيارته لمرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (قده) برفقة الأطقم الطبية والتمريضية، أنّ هذا اليوم ليس مجرد ذكرى، بل هو مناسبة عظيمة لتجديد العهد والولاء لنهج الشهداء، وللقيادة التي تواصل هذا الطريق بثبات.

وقال عليق إنّ هذا اليوم يجمع بين الحزن والفخر، "نحن فقدنا قادة وأحباء، وفي مقدّمهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، لكننا نعتزّ بما قدّموه من تضحيات".

وأضاف: "في هذا اليوم تمتزج الأحزان بالأفراح وبالعزة والكرامة، رغم أننا خسرنا ثلةً كبيرة جدًا من الشهداء وعلى رأسهم سماحة الأمين العام الشهيد السيد حسن نصر الله".

ولفت عليق إلى أنّ "هذا اليوم يذكرنا بكل تفصيل وكل عمل وكل التضحيات التي قدمت في هذه المسيرة خلال 40 - 45 عامًا"، مؤكّدًا "أننا باقون على هذا العهد والنهج وسنقدم كل ما يقدرنا الله لتقديمه لنلقى الله بما يرضيه، ونكون قد رضينا قلب صاحب العصر والزمان".

