يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي الموسوي: محاولات فرض الاستسلام على لبنان مرفوضة

خاص العهد

خاص العهد

مدير مستشفى السان جورج لـ"العهد": سنبقى أوفياء لنهج الشهداء  

2025-11-11 14:18
61

بمناسبة يوم شهيد المقاومة الإسلامية، أكد مدير مستشفى السان جورج حسين عليق لـ"العهد"، بعد زيارته لمرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (قده) برفقة الأطقم الطبية والتمريضية، أنّ هذا اليوم ليس مجرد ذكرى، بل هو مناسبة عظيمة لتجديد العهد والولاء لنهج الشهداء، وللقيادة التي تواصل هذا الطريق بثبات.

وقال  عليق إنّ هذا اليوم يجمع بين الحزن والفخر، "نحن فقدنا قادة وأحباء، وفي مقدّمهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، لكننا نعتزّ بما قدّموه من تضحيات".  

وأضاف: "في هذا اليوم تمتزج الأحزان بالأفراح وبالعزة والكرامة، رغم أننا خسرنا ثلةً كبيرة جدًا من الشهداء وعلى رأسهم سماحة الأمين العام الشهيد السيد حسن نصر الله".

ولفت عليق إلى أنّ "هذا اليوم يذكرنا بكل تفصيل وكل عمل وكل التضحيات التي قدمت في هذه المسيرة خلال 40 - 45 عامًا"، مؤكّدًا "أننا باقون على هذا العهد والنهج وسنقدم كل ما يقدرنا الله لتقديمه لنلقى الله بما يرضيه، ونكون قد رضينا قلب صاحب العصر والزمان".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله يوم الشهيد
إقرأ المزيد
المزيد
عوائل السعداء في يوم الشهيد: فقدٌ لا يعرف الانكسار
عوائل السعداء في يوم الشهيد: فقدٌ لا يعرف الانكسار
خاص العهد منذ 41 دقيقة
رئيس بلدية عيترون يدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استقرار حياة المواطنين
رئيس بلدية عيترون يدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استقرار حياة المواطنين
خاص العهد منذ ساعة
مدير مستشفى السان جورج لـ
مدير مستشفى السان جورج لـ"العهد": سنبقى أوفياء لنهج الشهداء  
خاص العهد منذ ساعة
يوميات أولي البأس | 11 تشرين الثاني 2024
يوميات أولي البأس | 11 تشرين الثاني 2024
خاص العهد منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الاحتفال المركزي الذي يقيمه حزب الله في يوم الشهيد تحت شعار
الاحتفال المركزي الذي يقيمه حزب الله في يوم الشهيد تحت شعار "عندما نستشهد ننتصر"
لبنان منذ 26 دقيقة
عوائل السعداء في يوم الشهيد: فقدٌ لا يعرف الانكسار
عوائل السعداء في يوم الشهيد: فقدٌ لا يعرف الانكسار
خاص العهد منذ 41 دقيقة
رئيس بلدية عيترون يدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استقرار حياة المواطنين
رئيس بلدية عيترون يدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استقرار حياة المواطنين
خاص العهد منذ ساعة
عمار في فعالية يوم الشهيد في حارة حريك: أمريكا و
عمار في فعالية يوم الشهيد في حارة حريك: أمريكا و"إسرائيل" تريدان إضعاف الشعوب
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة