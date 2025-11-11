يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الموسوي: محاولات فرض الاستسلام على لبنان مرفوضة

2025-11-11 14:20
أحيا حزب الله يوم الشهيد في بلدة النبي شيت، باحتفال أقيم عند مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، و"جنة الشهداء"، بحضور رسمي وشعبي وحزبي تقدّمه المستشار السياسي للأمين العام السيد حسين الموسوي، ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، اللذين وضعا إكليل ورد باسم الأمين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم على ضريح السيد الموسوي وعائلته وعلى أضرحة الشهداء.

وأكّد الموسوي أن "الأميركي هو العدو الأول، وأن أي محاولات لفرض الاستسلام على لبنان مرفوضة بالكامل"، مشدّدًا على أن المقاومة والشعب اللبناني لن يعطوا الأميركي و"الإسرائيلي" ما لم يتمكنوا من أخذه بالقوة.

وتابع: من يلاقي الطروحات الأميركية و"الإسرائيلية" في الداخل اللبناني أكثر من مجرد عميل، وهذه المرحلة تتطلب وضوحًا وثباتًا في الموقف.

كما دعا الموسوي إلى مزيد من التبلور والتكامل بين الشعب والجيش والمقاومة من أجل بناء لبنان القوي.

وشارك في المراسم النائب ملحم الحجيري، والسيد ياسر عباس الموسوي، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية وحزبية، وعوائل الشهداء.

وشهد الاحتفال وضع أكاليل الورد من قبل مؤسستي الشهيد والجرحى، والهيئة الصحية الإسلامية، والهيئات النسائية، وعوائل الشهداء، وجمعية التعليم الديني الإسلامي، وجمعية الإمداد الخيرية، ومدارس المهدي ومعاهد أمجاد الجامعية، واتحادات البلديات، على أضرحة الشهداء، وقراءة الفاتحة عن أرواحهم.

وتخلّلت المراسم تأدية ثلة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة.

