عمار في فعالية يوم الشهيد في حارة حريك: أمريكا و"إسرائيل" تريدان إضعاف الشعوب

2025-11-11 14:34
في سياق فعاليات يوم الشهيد، نظمت بلدية حارة حريك مراسم وضع اكليل من الورد على النصب التذكاري للاستشهادي أحمد قصير في حارة حريك.

المراسم افتتحت بتلاوة القرآن الكريم والاستماع إلى النشيد اللبناني ونشيد حزب الله، لتتم بعدها مراسم أداء البيعة والقسم على وقع موسيقى كشافة الامام المهدي (عج).

عمار

وفي كلمة له، استعرض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار مسيرة الاستشهادي أحمد قصير ليؤكد بعدها أن الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني يهدفان لإضعاف الشعوب والمنطقة.

وشدد عمار على أهمية المقاومة في عصرنا هذا، متوجهًا للبعض في الداخل ممن اتهموا المقاومة بجر لبنان إلى الحرب، حيث يطالبون المقاومة بالرد على الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة ويعايرونها بصبرها وتحملها ووقوفها تحت سقف الدولة، مشيرًا إلى ازدواجية المعايير لدى هؤلاء.

بلدية حارة حريك

من جهته، رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد دعا الدولة اللبنانية إلى عدم الاكتفاء بالإدانة تجاه الاعتداءات الصهيونية المتواصلة للسيادة اللبنانية، مؤكدًا ضرورة حشد الجهود كافة لوقف العدوان المتواصل.

بدوره، نائب رئيس بلدية حارة حريك صادق سليم عاهد شهيد الأمة بالمضي على دربه، وبالوفاء للدماء الزكية التي بذلت على مدى تاريخ المقاومة، لافتًا إلى أنها مسؤولية في أعناقنا بالحفاظ عليها وعلى إرثها.

وتخلل الفعالية وضع اكليل من الورد على النصب التذكاري للاستشهادي أحمد قصير في ذكرى يوم شهيد حزب الله.
 

