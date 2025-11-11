أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "الكيان الصهيوني وأميركا وأوروبا يعلِّقون كل آمالهم على إشعال التوتّرات الاجتماعية داخل البلاد؛ تمهيدًا لتنفيذ مخططات أخرى".

وقال بزشكيان، خلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإيراني، الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: "لا أقبل بأنْ تبقى إيران ضعيفة أو متأخّرة عن الآخرين. لو تعاونّا وحافظنا على وحدتنا وتماسكنا وأثبتنا أنّنا خُدّام للشعب، فلن تتمكّن أي قوّة من إخضاعنا".

وأضاف: "إذا أثبتنا للشعب أنّنا نخدمه بصدق ونسعى بجد إلى حل مشاكله، فسيتعاون معنا بكل تأكيد".

وفيما أشار إلى أنّ "لدى إيران تفاهمًا جيدًا مع دول الجوار"، لفت الانتباه إلى أنّ "الحكومة سعت في علاقاتها الخارجية والداخلية إلى الحد من الخلافات قدر الإمكان".

كما ذكَر الرئيس الإيراني أنّ "الحكومة تعمل على استقطاب المستثمرين، وحل مشاكلهم، وتعزيز التعاون المشترك"، مشدّدًا على "ضرورة تنشيط الاقتصاد وتعزيز الحركة التجارية في البلاد".

وإذ أكّد أنّ "جميع جهود الحكومة تتم متابعتها في إطار السياسات والتوجيهات الصادرة عن سماحة قائد الثورة الإسلامية"، قال بزشكيان: "لو تكاتفنا، سنبني إيران مزدهرة وعزيزة، وعلينا أنْ ندرك أنّ كل من يعيش على تراب هذا الوطن هو مواطن إيراني من شأنه الإسهام في نمو البلاد وتَقدُّمها، وما علينا إلّا أنْ نتيح له فرصة المشاركة".

