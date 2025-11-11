أكّد نائب وزير الخارجية الإيرانية؛ سعيد خطيب زادة، "استعداد إيران المشروط لإجراء محادثات نووية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "الإدارة الأميركية ترسل رسائل متناقضة بشأن المحادثات النووية عبر أطراف ثالثة".

وقال خطيب زادة، الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال "قمة أبو ظبي الإستراتيجية الـ12"، إنّ "إيران مستعدّة للتوصُّل إلى اتفاق نووي سلمي، لكنّها لن تتنازل عن قضايا الأمن القومي"، حسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وبينما جدّد خطيب زادة تأكيد إيران أنّها "لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية"، ذكَر أنّها "فخورة ببرنامجها النووي القائم على قدراتها المحلية".

من جهة أخرى، صرّح خطيب زادة، خلال القمة، بأنّ "طهران تريد المضي قُدُمًا نحو تحسين العلاقات مع دول الجوار في المنطقة".

