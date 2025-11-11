أحيا القطاع الخامس في حزب الله مناسبة يوم الشهيد بجولة ميدانية على أضرحة الشهداء في عدد من بلدات البقاع الشمالي، حيث قُرئت الفاتحة ووُضعت أكاليل الزهر وباقات الورد تخليدًا لذكراهم.

وشملت الجولة بلدات: حلبتا، الخرايب، زبود، الزيرة، العين، النبي عثمان، اللبوة، الدورة، صبوبا، حربتا، أمهز، مقراق، النقرة، البزالية، قرحا، نبحا، قليلة، الحرفوش، الرام، الجوبانية، شعث ورسم الحدث.

وشارك في الفعالية إلى جانب الإخوة في القطاع، الهيئات النسائية، وعناصر من كشافة الإمام المهدي (عج)، والدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، إضافة إلى جمع من الأهالي وعوائل الشهداء.

وأكد المشاركون أن دماء الشهداء ستبقى منارة على طريق الكرامة والحرية، وأن الوفاء لهم مستمر في كل الساحات.

