كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ستكون الأخيرة له "حتمًا".

وسيخوض مهاجم النصر السعودي الذي شرح أنه يتقدّم في العمر ويرغب في الاعتزال قريبًا، المونديال الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك نسخته الثالثة والعشرين، للمرة السادسة في مسيرته.

وأعلن النجم البرتغالي أنّ مسيرته الاحترافية تقترب من نهايتها، موضحًا أنّ كلمة "قريبًا" التي أثار بها الجدل مؤخرًا تعني "بعد عام أو عامين على الأكثر"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بطولة كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له في مشواره الكروي.

وقال رونالدو، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في منتدى "تورايز" العالمي الذي يعقد بالرياض ويناقش السياحة والاستثمار: "حين قلت إن الاعتزال قريب، قصدت عامًا أو عامين. أنا أعيش فترة رائعة الآن، أسجل الأهداف وما زلت أشعر بالسرعة والحدة داخل الملعب. لكن، لنكن صادقين، في هذه المرحلة من العمر يبدأ العدّ التنازلي بالشهور".

وأضاف: "حين تصل إلى سن معينة في كرة القدم، تبدأ في حساب الأشهر بسرعة. أنا أستمتع بما أقدمه في المنتخب وفي نادي النصر، لكنني أعلم أن النهاية تقترب. قلت قريبًا ولم أقصد بعد عشر سنوات كما ظن بعضٌ".

وأوضح رونالدو قائلًا: "بالتأكيد ستكون تلك البطولة الأخيرة لي؛ لأنني سأبلغ 41 عامًا حينها. لقد قدّمت كل شيء لكرة القدم. على مدى 25 عامًا حققت أرقامًا قياسية في مختلف الأندية وفي المنتخب. أشعر بالفخر، وسأستمتع بما تبقى من الوقت".

