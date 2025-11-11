في زيارة تعبّر عن التضامن والاهتمام الأممي، زار القائد العام لقوات اليونيفيل في لبنان؛ الجنرال ديوداتو أبانيارا ، بلدية بليدا في قضاء مرجعيون، يرافقه وفد رفيع من اليونيفيل، حيث التقى رئيس البلدية حسان حجازي، وأعضاء المجلس البلدي.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوعين من الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مبنى البلدية وإعدام أحد موظفي البلدية؛ الشهيد إبراهيم سلامة، في حادثة أثارت موجة من الغضب والاستنكار على المستويين الرسمي والشعبي.

استُهل اللقاء بدقيقة صمت بطلب من رئيس البلدية؛ تحية لروح الشهيد إبراهيم سلامة وتكريمًا لتضحياته. بعد ذلك، استعرض رئيس البلدية تفاصيل الاعتداء الصهيوني، موثقًا ما جرى خلال الاقتحام، كما عرض سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها البلدة من قبل قوات الاحتلال، والتي تطاول المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، في انتهاكات مستمرة لوقف إطلاق النار وضمنًا للقرار الأممي 1710.

من جهته، عبّر الجنرال أبانيارا عن تعازيه الحارة لأسرة الشهيد ولأهالي البلدة، مؤكدًا أن اليونيفيل تتابع عن كثب تطورات الحادثة، وتولي أهمية قصوى لحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأعلن الجنرال أبانيارا أن العمل جارٍ لتوثيق الانتهاك "الإسرائيلي" الذي حصل في بليدا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة.

