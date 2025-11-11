يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي انتهاء التصويت العام في الانتخابات النيابية في العراق وبدء فرز الأصوات 

لبنان

الجنرال ديوداتو زار بلدية بليدا: نعمل لتوثيق الانتهاك
لبنان

الجنرال ديوداتو زار بلدية بليدا: نعمل لتوثيق الانتهاك "الإسرائيلي" في الأمم المتحدة

2025-11-11 19:14
50

في زيارة تعبّر عن التضامن والاهتمام الأممي، زار القائد العام لقوات اليونيفيل في لبنان؛ الجنرال ديوداتو أبانيارا ، بلدية بليدا في قضاء مرجعيون، يرافقه وفد رفيع من اليونيفيل، حيث التقى رئيس البلدية حسان حجازي، وأعضاء المجلس البلدي. 

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوعين من الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مبنى البلدية وإعدام أحد موظفي البلدية؛ الشهيد إبراهيم سلامة، في حادثة أثارت موجة من الغضب والاستنكار على المستويين الرسمي والشعبي.

استُهل اللقاء بدقيقة صمت بطلب من رئيس البلدية؛ تحية لروح الشهيد إبراهيم سلامة وتكريمًا لتضحياته. بعد ذلك، استعرض رئيس البلدية تفاصيل الاعتداء الصهيوني، موثقًا ما جرى خلال الاقتحام، كما عرض سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها البلدة من قبل قوات الاحتلال، والتي تطاول المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، في انتهاكات مستمرة لوقف إطلاق النار وضمنًا للقرار الأممي 1710.

من جهته، عبّر الجنرال أبانيارا عن تعازيه الحارة لأسرة الشهيد ولأهالي البلدة، مؤكدًا أن اليونيفيل تتابع عن كثب تطورات الحادثة، وتولي أهمية قصوى لحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في المنطقة. 

وأعلن الجنرال أبانيارا أن العمل جارٍ لتوثيق الانتهاك "الإسرائيلي" الذي حصل في بليدا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة.

الكلمات المفتاحية
لبنان بليدا اليونيفيل العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله كرم عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي
حزب الله كرم عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي
لبنان منذ دقيقتين
حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة القماطية
حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة القماطية
لبنان منذ 12 دقيقة
حزب الله أحيا يوم الشهيد باحتفال حاشد في خلدة
حزب الله أحيا يوم الشهيد باحتفال حاشد في خلدة
لبنان منذ 18 دقيقة
حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة جون بزيارة لعوائل الشهداء
حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة جون بزيارة لعوائل الشهداء
لبنان منذ 24 دقيقة
مقالات مرتبطة
حزب الله كرم عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي
حزب الله كرم عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي
لبنان منذ دقيقتين
حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة القماطية
حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة القماطية
لبنان منذ 12 دقيقة
حزب الله أحيا يوم الشهيد باحتفال حاشد في خلدة
حزب الله أحيا يوم الشهيد باحتفال حاشد في خلدة
لبنان منذ 18 دقيقة
حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة جون بزيارة لعوائل الشهداء
حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة جون بزيارة لعوائل الشهداء
لبنان منذ 24 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة