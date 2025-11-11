انتهت عملية التصويت العام في انتخابات مجلس النواب 2025 في العراق، بعد إغلاق صناديق الاقتراع في جميع المراكز والمحافظات، مساء الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وبدأت، عند نحو الساعة السابعة مساءً، عملية العد والفرز الإلكتروني لأصوات المقترعين بعد غلق الصناديق الاقتراع. وسبق هذه العملية التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية، إذ اقترع عناصر الأجهزة الأمنية، يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقالت المتحدثة باسم "المفوضية العليا للانتخابات" العراقية؛ جمانة الغلاي، إنّ "عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية جرت دون أي خروقات، وقد تكلَّلت العملية الانتخابية بالنجاح".

وأضافت أنّه "لم يتم تسجيل أيّ خروقات فنية في عمل المفوضية خلال التصويت العام"، مشيرةً إلى أنّ "هناك تنسيقًا عاليًا بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات والوزارات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية".

وأشاد رئيس الوزراء العراقي؛ محمد شياع السوداني، بـ"العملية الانتخابية التي أنجزها الشعب العراقي بكل أطيافه"، معتبرًا ذلك "خطوة متميّزة يتقدّم من خلالها نحو المزيد من الاستقرار والنجاح، وترسيخ النظام الديمقراطي المُعبرّ عن إرادته الدستورية الحرّة".

وأضاف السوداني: "الحكومة قد أوفت بواحد من أبرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي، فضلًا عن التزامها بالتوقيتات الدستورية والاستحقاقات الواجبة لضمان التداول السلّمي للسلطة، وعقد قرار تشكيلها بالاختيارات الحرّة للشعب العراقي".

من جهته، اعتبر رئيس مجلس النوّاب العراقي؛ محمود المشهداني، أنّ "نجاح هذا اليوم هو انتصارٌ للإرادة الشعبية ورسالة أمل بمستقبل أفضل للعراق".

من ناحيته، قال الرئيس العراقي؛ عبد اللطيف رشيد: "نُبارك لأبناء شعبنا والقوى السياسية كافة إنجاز الاستحقاق الانتخابي المهم ونجاح هذه الممارسة الديمقراطية التي تؤكّد التزام الشعب العراقي بالخيار السلمي في صياغة خياراته في الحكم".

أمّا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، فتحدث، في بيان، عن أنّه لم يحاول عرقلة العملية الانتخابية برغم قراره بمقاطعتها.

جدير ذكره أنّ العراق بدأ إجراء الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 329 عضوًا، في عام 2005.

الكلمات المفتاحية