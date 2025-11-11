يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة جون بزيارة لعوائل الشهداء

عربي ودولي

انتهاء التصويت العام في الانتخابات النيابية في العراق وبدء فرز الأصوات 
عربي ودولي

انتهاء التصويت العام في الانتخابات النيابية في العراق وبدء فرز الأصوات 

2025-11-11 19:37
أعلنت "مفوضية الانتخابات" العراقية عن أنّ عملية الاقتراع جرت دون خروقات".
31

انتهت عملية التصويت العام في انتخابات مجلس النواب 2025 في العراق، بعد إغلاق صناديق الاقتراع في جميع المراكز والمحافظات، مساء الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وبدأت، عند نحو الساعة السابعة مساءً، عملية العد والفرز الإلكتروني لأصوات المقترعين بعد غلق الصناديق الاقتراع. وسبق هذه العملية التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية، إذ اقترع عناصر الأجهزة الأمنية، يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقالت المتحدثة باسم "المفوضية العليا للانتخابات" العراقية؛ جمانة الغلاي، إنّ "عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية جرت دون أي خروقات، وقد تكلَّلت العملية الانتخابية بالنجاح".

وأضافت أنّه "لم يتم تسجيل أيّ خروقات فنية في عمل المفوضية خلال التصويت العام"، مشيرةً إلى أنّ "هناك تنسيقًا عاليًا بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات والوزارات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية".

وأشاد رئيس الوزراء العراقي؛ محمد شياع السوداني، بـ"العملية الانتخابية التي أنجزها الشعب العراقي بكل أطيافه"، معتبرًا ذلك "خطوة متميّزة يتقدّم من خلالها نحو المزيد من الاستقرار والنجاح، وترسيخ النظام الديمقراطي المُعبرّ عن إرادته الدستورية الحرّة".

وأضاف السوداني: "الحكومة قد أوفت بواحد من أبرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي، فضلًا عن التزامها بالتوقيتات الدستورية والاستحقاقات الواجبة لضمان التداول السلّمي للسلطة، وعقد قرار تشكيلها بالاختيارات الحرّة للشعب العراقي".

من جهته، اعتبر رئيس مجلس النوّاب العراقي؛ محمود المشهداني، أنّ "نجاح هذا اليوم هو انتصارٌ للإرادة الشعبية ورسالة أمل بمستقبل أفضل للعراق".

من ناحيته، قال الرئيس العراقي؛ عبد اللطيف رشيد: "نُبارك لأبناء شعبنا والقوى السياسية كافة إنجاز الاستحقاق الانتخابي المهم ونجاح هذه الممارسة الديمقراطية التي تؤكّد التزام الشعب العراقي بالخيار السلمي في صياغة خياراته في الحكم".

أمّا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، فتحدث، في بيان، عن أنّه لم يحاول عرقلة العملية الانتخابية برغم قراره بمقاطعتها.

جدير ذكره أنّ العراق بدأ إجراء الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 329 عضوًا، في عام 2005.

الكلمات المفتاحية
العراق البرلمان العراقي الانتخابات
إقرأ المزيد
المزيد
انتهاء التصويت العام في الانتخابات النيابية في العراق وبدء فرز الأصوات 
انتهاء التصويت العام في الانتخابات النيابية في العراق وبدء فرز الأصوات 
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
حملة
حملة "أطلقوا الأسرى الفلسطينيين" تكتسح شوارع لندن
عربي ودولي منذ 8 ساعات
حملة
حملة "أطلقوا الأسرى الفلسطينيين" تكتسح شوارع لندن
عربي ودولي منذ 8 ساعات
أكثر من 20 مليون عراقي يصوّتون اليوم في الانتخابات التشريعية
أكثر من 20 مليون عراقي يصوّتون اليوم في الانتخابات التشريعية
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
انتهاء التصويت العام في الانتخابات النيابية في العراق وبدء فرز الأصوات 
انتهاء التصويت العام في الانتخابات النيابية في العراق وبدء فرز الأصوات 
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
أكثر من 20 مليون عراقي يصوّتون اليوم في الانتخابات التشريعية
أكثر من 20 مليون عراقي يصوّتون اليوم في الانتخابات التشريعية
عربي ودولي منذ 9 ساعات
الانتخابات العراقية: إقبال كثيف للعسكريين في التصويت الخاص
الانتخابات العراقية: إقبال كثيف للعسكريين في التصويت الخاص
عربي ودولي منذ يوم
الانتخابات البرلمانية العراقية: القوات الأمنية والنازحون يُدلون بأصواتهم
الانتخابات البرلمانية العراقية: القوات الأمنية والنازحون يُدلون بأصواتهم
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة