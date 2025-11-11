يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
لبنان

حزب الله أحيا يوم الشهيد باحتفال حاشد في خلدة
لبنان

حزب الله أحيا يوم الشهيد باحتفال حاشد في خلدة

2025-11-11 19:50
26

لمناسبة يوم الشهيد والذكرى الـ43 لعملية فاتح عهد الاستشهاديين الشهيد أحمد قصير، أقام حزب الله احتفالًا حاشدًا في حسينية الإمام الحسين (ع) في خلدة، بحضور الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

افتُتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثمّ جرى عرض فيلم خاص تضمن مقاطع من وصايا الشهداء، استعرضوا فيه إيمانهم وقناعاتهم بالمسار الذي سلكوه، مما أضفى طابعًا مؤثرًا على الحضور.

بعدها، ألقى الدكتور اللقيس كلمة ركّز فيها على دور الشهداء في حفظ الوطن والكرامة، والتمسك بالنهج المقاوم كخيار وحيد للدفاع عن لبنان، ثمّ أقيم مجلس عزاء حسيني، أعاد ربط تضحيات الشهداء بتضحية الإمام الحسين (ع)، مجددًا بذلك الجانب العقائدي لهذه المناسبة. 

وفي الختام أقيمت وليمة على "حب محمد وآل محمد"، في دلالة رمزية على البركة والتمسك بقيم أهل البيت (ع).

لبنان حزب الله يوم الشهيد
